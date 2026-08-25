Chelsea hóf vegferð sýna undir stjórn Xabi Alonso í ensku úrvalsdeildinni á öflugum 3-2 sigri gegn Fulham á útivelli í gær. Helstu hestar liðsins stimpluðu sig strax inn af krafti.
Það tók Chelsea aðeins 31 sekúndu að komast yfir með marki frá Joao Pedro. Margir sem telja að þetta verði hans tímabil og svo sannarlega byrjar hann það vel. Markið það sneggsta í sögu fyrstu umferðar ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi.
31 - في الثانية رقم 31، سجل جواو بيدرو أسرع هدف في تاريخ الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.انطباع. pic.twitter.com/jKT7EZ5MDE— OptaArabi (@OptaArabi) August 24, 2026
31 - في الثانية رقم 31، سجل جواو بيدرو أسرع هدف في تاريخ الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.انطباع. pic.twitter.com/jKT7EZ5MDE
Fulham tókst að jafna leikinn með marki frá Joshua King á 23.mínútu en fyrir lok fyrri hálfleiksins kom nýji maðurinn í herbúðum Chelsea, Morgan Rogers, þeim aftur yfir. Staðan í hálfleik 2-1 Chelsea í vil.
Snemma í seinni hálfleik bætti stjörnustrákurinn Cole Palmer við þriðja marki liðsins áður en bjartasta von Fulham í ár, Gonzalo García, minnkaði muninn fimm mínútum síðar.
Nær komust heimamenn þó ekki og 3-2 sigur Chelsea því staðreynd. Mörkin úr leiknum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.