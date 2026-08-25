Enski boltinn

Sjáðu sögu­legt mark João Pedro í sigri Chelsea

Aron Guðmundsson skrifar
Leikmenn Chelsea fagna hér marki Cole Palmer í gær.
Leikmenn Chelsea fagna hér marki Cole Palmer í gær. Vísir/Getty

Chelsea hóf vegferð sýna undir stjórn Xabi Alonso í ensku úrvalsdeildinni á öflugum 3-2 sigri gegn Fulham á útivelli í gær. Helstu hestar liðsins stimpluðu sig strax inn af krafti. 

Það tók Chelsea aðeins 31 sekúndu að komast yfir með marki frá Joao Pedro. Margir sem telja að þetta verði hans tímabil og svo sannarlega byrjar hann það vel. Markið það sneggsta í sögu fyrstu umferðar ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi. 

Fulham tókst að jafna leikinn með marki frá Joshua King á 23.mínútu en fyrir lok fyrri hálfleiksins kom nýji maðurinn í herbúðum Chelsea, Morgan Rogers, þeim aftur yfir. Staðan í hálfleik 2-1 Chelsea í vil.

Snemma í seinni hálfleik bætti stjörnustrákurinn Cole Palmer við þriðja marki liðsins áður en bjartasta von Fulham í ár, Gonzalo García, minnkaði muninn fimm mínútum síðar. 

Nær komust heimamenn þó ekki og 3-2 sigur Chelsea því staðreynd. Mörkin úr leiknum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Fulham 2-3 Chelsea
Enski boltinn Fulham FC Chelsea FC

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