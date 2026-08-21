Joao Pedro, sóknarmaður enska úrvalsdeildarfélagsins Chelsea, er við það að skrifa undir nýjan samning við félagið sem mun gilda til ársins 2032.
Það er BBC sem greinir frá og segir enn fremur að ákvæði verði í samningnum þess efnis að hægt verði að framlengja hann um tvö ár til viðbótar.
Til mikils er ætlast af Joao Pedro á komandi tímabili í ensku úrvalsdeildinni sem verður það fyrsta hjá Chelsea undir stjórn Spánverjans Xabi Alonso.
Joao Pedro gekk í raðir Chelsea fyrir síðasta tímabil og var frábær fyrir liðið á annars krefjandi tímabili.
Brasilíumaðurinn tuttugu mörk í öllum keppnum og lagði upp níu.
Chelsea hefur tímabilið á útivelli gegn Fulham á mánudaginn kemur.