Enski boltinn

Lykil­maður að skrifa undir nýjan samning hjá Chelsea

Aron Guðmundsson skrifar
Búist er við því að komandi tímabil hjá Joao Pedro verði framúrskarandi. 
Búist er við því að komandi tímabil hjá Joao Pedro verði framúrskarandi.  Vísir/getty

Joao Pedro, sóknarmaður enska úrvalsdeildarfélagsins Chelsea, er við það að skrifa undir nýjan samning við félagið sem mun gilda til ársins 2032. 

Það er BBC sem greinir frá og segir enn fremur að ákvæði verði í samningnum þess efnis að hægt verði að framlengja hann um tvö ár til viðbótar. 

Til mikils er ætlast af Joao Pedro á komandi tímabili í ensku úrvalsdeildinni sem verður það fyrsta hjá Chelsea undir stjórn Spánverjans Xabi Alonso. 

Joao Pedro gekk í raðir Chelsea fyrir síðasta tímabil og var frábær fyrir liðið á annars krefjandi tímabili. 

Brasilíumaðurinn tuttugu mörk í öllum keppnum og lagði upp níu. 

Chelsea hefur tímabilið á útivelli gegn Fulham á mánudaginn kemur. 

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