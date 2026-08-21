Enski landsliðsmaðurinn Ezri Konsa er orðinn leikmaður Arsenal. Hann er keyptur til Englandsmeistaranna frá Aston Villa fyrir um 51 milljón punda.
Það er The Athletic sem greinir frá því núna í morgun að allt sé frágengið varðandi félagsskipti Konsa sem er fjölhæfur varnarmaður sem getur leyst bæði stöðu miðvarðar sem og bakvarðar.
Konsa skrifar undir fjögurra ára samning við Arsenal og er ákvæði í samningnum um að hægt sé að framlengja hann um eitt ár.
Englendingurinn er 28 ára gamall og hefur leikið lykilhlutverk í liði Aston Villa undanfarin tímabil. Hann vann Evrópudeildina með liðinu á síðasta tímabili. Þá var Konsa fastamaður í byrjunarliði Englands á HM í sumar. Englendingar komust í undanúrslit á mótinu.
Í ljósi meiðsla William Saliba, sem hefur spilað stórt hlutverk í hjarta varnarinnar hjá Arsenal, var mikilvægt fyrir Englandsmeistarana að sækja annað púsl í varnarlínuna.
Arsenal hefur titilvörn sína í ensku úrvalsdeildinni í kvöld þegar að liðið tekur á móti nýliðum Coventry City á Emirates leikvanginum. Leikurinn heft klukkan sjö og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport.
Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar:
Föstudagurinn 21. ágúst
Laugardagurinn 22. ágúst
Sunnudagurinn 23. ágúst
Mánudagurinn 24. ágúst