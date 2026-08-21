Manchester City hefur samþykkt tilboð frá Tottenham Hotspur í brasilíska kantmanninn Savinho og gangi kaupin eftir munu Spurs hafa varið yfir 300 milljónum punda í leikmenn í sumar. Félagið ætlar hins vegar einnig að landa öðrum leikmanni City; Omar Marmoush.
Ekki er hægt að segja að hinn 22 ára gamli Savinho hafi slegið í gegn tímabil sín tvö hjá City enda oftar en ekki í hlutverki varamanns, undir stjórn Pep Guardiola. Savinho hefur aðeins skorað tvö mörk í 53 leikjum í ensku úrvalsdeildinni hingað til en hann hefur verið lengi í sigti Tottenham sem reyndi einnig að fá hann síðasta sumar.
City greiddi 30,8 milljónir punda fyrir Savinho árið 2024, þegar félagið keypti hann frá franska félaginu sem er í eigu City Football Group líkt og Manchester City.
Kaupverðið núna er hins vegar 75 milljónir punda, auk 10 milljóna punda viðbótargreiðslu að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sem gerir Savinho tæplega þrefalt dýrari en fyrir tveimur árum. Hann yrði dýrasti leikmaður sem City hefur selt.
🚨 Tottenham Hotspur reach agreement in principle with Manchester City to sign Savinho. Deal for 22yo Brazil winger £75m + £10m add-ons (£5m of bonuses highly achievable). #THFC to land main target & #MCFC make record sale. W/ @GuillermoRai_ @TheAthleticFC https://t.co/phndbyxbDL— David Ornstein (@David_Ornstein) August 21, 2026
🚨 Tottenham Hotspur reach agreement in principle with Manchester City to sign Savinho. Deal for 22yo Brazil winger £75m + £10m add-ons (£5m of bonuses highly achievable). #THFC to land main target & #MCFC make record sale. W/ @GuillermoRai_ @TheAthleticFC https://t.co/phndbyxbDL
Savinho mun nú gangast undir læknisskoðun og svo væntanlega skrifa undir langtímasamning við Tottenham.
Félagið heldur áfram að reyna að fá Egyptann Omar Marmoush frá City og samkvæmt BBC ganga viðræður vel. City keypti Marmoush frá Frankfurt í byrjun síðasta árs en hann átti erfitt uppdráttar á síðustu leiktíð.
Tottenham hefur þegar varið samtals 185 milljónum punda í miðjumennina Mateus Fernandes frá West Ham og Sandro Tonali frá Newcastle, auk þess að kaupa miðvörðinn Jan Paul van Hecke frá Brighton og fá Marcos Senesi og Andrew Robertson frítt frá Bournemouth og Liverpool.
Fyrsti leikur tímabilsins hjá Tottenham er á morgun þegar liðið mætir Brentford á útivelli klukkan 16:30.