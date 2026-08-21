Þeir Kjartan Atli Kjartansson, Eiður Smári, Albert Brynjar og Hjörvar Hafliðason hituðu upp fyrir komandi tímabil í ensku úrvalsdeildinni á Sýn Sport í vikunni.
Þar ræddu þeir meðal annars um málefni Chelsea en Xabi Alonso tók við liðinu eftir síðasta tímabil.
„Mér finnst umræðan um Chelsea rosalega jákvæð. Ég skil það ekki alveg enda fékk liðið bara 52 stig í fyrra. Þeir fá inn [Pep] Chavarría frá Rayo Vallecano. Þú veist, hann kom að þremur mörkum í La Liga, hefur aldrei spilað landsleik og kemur inn fyrir heimsmeistarann Cucurella,“ segir Albert Brynjar og heldur áfram.
„Morgan Rodgers eru vissulega spennandi kaup en ég er ekkert rosalega seldur á þetta Chelsea-lið.“
„ Ég eiginlega trúði þessu ekki, að klúbbur sem var ekki í Meistaradeildinni gæti sótt leikmann eins og Morgan Rogers,“ segir Hjörvar.
„Mér finnst hann [Morgan Rodgers] einn og sér ekki nóg. Mér skilst að hann og Cole Palmer séu bara nánast bestu vinir, þannig að kannski mun hann lyfta Palmer aftur upp á það plan sem hann var á á þarsíðasta tímabili. Jákvæðast finnst mér hvað eru margir farnir. Það er bara búið að skera fituna af kjötinu og við ætlum að vera bara með fillet-steik eftir,“ segir Eiður Smári sem lék sjálfur með félaginu á sínum tíma. Hér að neðan má sjá umræðuna í heild sinni.