Sérfræðingar Messunnar á Sýn Sport voru ekki sammála um það hversu góð kaup Arsenal hafi gert með því að fá Bruno Guimaraes til liðs við sig frá Newcastle United á 75 milljónir punda. Eiður Smári Guðjohnsen hefði viljað sjá Arsenal taka annan miðjumann frá Newcastle.
Upphitunarþáttur Messunnar fyrir komandi tímabil í ensku úrvalsdeildinni sem hefst á morgun var á dagskrá Sýn Sport í gær og er hægt að horfa á í heild sinni í meðfylgjandi frétt:
Meðal þess sem var til umræðu var félagsskiptaglugginn hjá Arsenal til þessa en Englandsmeistararnir hafa þétt raðirnar með því að fá inn nokkra leikmenn og eru fleiri á leiðinni.
Hinn 28 ára gamli Bruno Guimaraes, fyrrverandi fyrirliði Newcastle United og landsliðsmaður Brasilíu, var meðal annars keyptur á 75 milljónir punda en ekki voru sérfræðingar þáttarins, þeir Albert Brynjar Ingason, Hjörvar Hafliðason og Eiður Smári Guðjohnsen um það hversu góð kaup þetta væru hjá meisturunum.
„Þeir taka Bruno Guimaraes á 75 milljónir punda og hann verður 29 ára í október. Það er ansi hraustlegt,“ sagði Hjörvar Hafliðason og uppskar hlátur í settinu.
„Arsenal þarf bara leikmann í þessari hilu,“ svaraði Albert Brynjar sem sjálfur er stuðningsmaður Arsenal, ekki parsáttur með yfirlýsingu kollega síns í setti.
„Já en ég vissi bara ekki að það væri hægt að borga svona mikið fyrir miðjumann á þessum aldri,“ bætti Hjörvar við og hófust þá snörp orðaskipti á mill hans og Alberts Brynjars.
„Gerðu þið United menn ekki svipað þegar að þið keyptuð Casemiro,“ beindi Albert að Hjörvari sem er stuðningsmaður Manchester United.
„Jú en hann var búinn að vinna Meistaradeildina þrisvar sinnum í röð,“ svaraði Hjörvar.
Albert sagði þá Bruno vera einn besta leikmann ensku úrvalsdeildarinnar.
„Myndir þú sem stuðningsmaður Manchester United ekki borga 25 milljónir punda aukalega fyrir Bruno Guimaraes heldur en Andrey Santos til dæmis?“ bætti Albert við en Manchester United fékk miðjumanninn 22 ára gamla Andrey Santos frá Chelsea og keypti hann á um 50 milljónir punda.
„Það þarf ekkert að yngja þetta Arsenal lið upp. Það þarf að taka leikmenn í næstu hillu. Þeir gerðu það þarna.“
Eiður Smári, sem varð í tvígang Englandsmeistari með Chelsea á sínum tíma, lagði síðan orð í belg og sagðist myndu hafa tekið annan miðjumann frá Newcastle United heldur en Guimaraes hefði hann fengið að ráða.
„Ég er ekkert svona rosalega hrifinn af Bruno Guimaraes. Ég hefði frekar, ef ég hefði fengið að velja milli tveggja, tekið Joelinton frá Newcastle. Krafturinn í honum, hæð, styrkur. Því í raun vantar Arsenal ekkert miðjumann. Þeim vantar bara leikmenn til að geta róterað aðeins meira. Af þessum tveimur hefði ég haldið að Joelinton úr Newcastle liðinu hefði verið póstur.“
Umræðuna úr Messunni um Bruno Guimaraes og Arsenal má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Hægt er að horfa á þáttinn í heild sinni hér á Vísi sem og á Sýn+