Enski boltinn

Sjáðu upphitunarþáttinn fyrir enska boltann

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Eiður Smári Guðjohnsen, Albert Ingason og Hjörvar Hafliðason eru álitsgjafar í upphitunarþætti fyrir ensku úrvalsdeildina.
Eiður Smári Guðjohnsen, Albert Ingason og Hjörvar Hafliðason eru álitsgjafar í upphitunarþætti fyrir ensku úrvalsdeildina. sýn sport

Messan hitar vel upp fyrir tímabilið sem framundan er í ensku úrvalsdeildinni í sérstökum upphitunarþætti.

Keppni í ensku úrvalsdeildinni hefst á föstudagskvöldið þegar Englandsmeistarar Arsenal taka á móti nýliðum Coventry City.

Messumenn eru klárir í slaginn fyrir tímabilið og fara yfir málin í upphitunarþætti sem má sjá hér fyrir neðan. Kjartan Atli Kjartansson stjórnar þættinum en álitsgjafar eru Albert Ingason, Hjörvar Hafliðason og svo nýjasti liðsmaður Messunnar, Eiður Smári Guðjohnsen.

Klippa: Upphitunarþáttur fyrir enska boltann

Í þættinum er farið yfir möguleika liðanna á komandi tímabili, hvað hefur gerst á félagaskiptamarkaðnum í sumar, hverjir munu slá í gegn og hverjir valda vonbrigðum og hverju aðdáendur enska boltans mega eiga von á í vetur.

Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar:

Föstudagurinn 21. ágúst

  • 19.00 Arsenal - Coventry

Laugardagurinn 22. ágúst

  • 11.30 Hull - Man. Utd
  • 14.00 Everton - Crystal Palace
  • 14.00 Ipswich - Sunderland
  • 14.00 Nott. Forest - Leeds
  • 16.30 Brentford - Tottenham

Sunnudagurinn 23. ágúst

  • 13.00 Brighton - Aston Villa
  • 13.00 Man. City - Bournemouth
  • 15.30 Newcastle - Liverpool

Mánudagurinn 24. ágúst

  • 19.00 Fulham - Chelsea

Eins og á síðasta tímabili býður Sýn Sport upp á veglega umfjöllun um ensku úrvalsdeildina. Allir 380 leikir tímabilsins verða sýndir í beinni útsendingu, á laugardögum verður hægt að fylgjast með nokkrum leikjum samtímis í Doc Zone þar sem Hjörvar heldur um stjórnartaumana og á sunnudögum fer Kjartan Atli yfir leiki umferðarinnar ásamt álitsgjöfum Sýnar Sports.

Upphitunarþátturinn fyrir ensku úrvalsdeildina er sýndur klukkan 17:45 á Sýn Sport en má sjá hér fyrir ofan eins og áður sagði.

Enski boltinn Messan

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