Sjáðu upphitunarþáttinn fyrir enska boltann

Messan hitar vel upp fyrir tímabilið sem framundan er í ensku úrvalsdeildinni í sérstökum upphitunarþætti.
Keppni í ensku úrvalsdeildinni hefst á föstudagskvöldið þegar Englandsmeistarar Arsenal taka á móti nýliðum Coventry City.
Messumenn eru klárir í slaginn fyrir tímabilið og fara yfir málin í upphitunarþætti sem má sjá hér fyrir neðan. Kjartan Atli Kjartansson stjórnar þættinum en álitsgjafar eru Albert Ingason, Hjörvar Hafliðason og svo nýjasti liðsmaður Messunnar, Eiður Smári Guðjohnsen.
Í þættinum er farið yfir möguleika liðanna á komandi tímabili, hvað hefur gerst á félagaskiptamarkaðnum í sumar, hverjir munu slá í gegn og hverjir valda vonbrigðum og hverju aðdáendur enska boltans mega eiga von á í vetur.
Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar:
Föstudagurinn 21. ágúst
Laugardagurinn 22. ágúst
Sunnudagurinn 23. ágúst
Mánudagurinn 24. ágúst
Eins og á síðasta tímabili býður Sýn Sport upp á veglega umfjöllun um ensku úrvalsdeildina. Allir 380 leikir tímabilsins verða sýndir í beinni útsendingu, á laugardögum verður hægt að fylgjast með nokkrum leikjum samtímis í Doc Zone þar sem Hjörvar heldur um stjórnartaumana og á sunnudögum fer Kjartan Atli yfir leiki umferðarinnar ásamt álitsgjöfum Sýnar Sports.
Upphitunarþátturinn fyrir ensku úrvalsdeildina er sýndur klukkan 17:45 á Sýn Sport en má sjá hér fyrir ofan eins og áður sagði.
Fótboltagoðsögnin Eiður Smári Guðjohnsen hefur bæst í hóp þeirra sérfræðinga sem fjalla um ensku úrvalsdeildina í fótbolta á Sýn Sport í vetur.