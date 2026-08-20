Bjart að mestu í dag en lægð nálgast á morgun

Í dag er spáð vestlægri eða breytilegri átt 3-10 m/s og bjart að mestu, en víða skýjað við ströndina vestan- og austanlands.
Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að hæðarhryggur liggi yfir landinu í dag frá hæð suðvestur í hafi og verði því yfirleitt fremur hægar vestlægar eða breytilegar áttir ríkjandi og víða líkur á þokulofti, einkum með fram strandlengjunni. Hitatölur verða samkvæmt því, á bilinu 11 til 18 stig, hlýjast inn til landsins, en svalast í þokuloftinu.
Á morgun, föstudag, nálgast lægð landið úr vestri, með kalda eða strekkingi og smá vætu vestanlands. Samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings eykst smám saman úrkoma þegar líður á kvöldið, en annars áfram milt. Hægari vindur og úrkomulítið verður austanlands fram eftir deginum, en dálítil væta með kvöldinu þegar veðraskilin færast yfir landið.
Lægðin fjarlægist norðurströndina aðfaranótt laugardags, en þá nálgast okkur önnur lægð úr suðvestri og á laugardag er útlit fyrir heldur ákveðna og vætusama suðvestanátt og heldur kólnandi veður. Yfirleitt hægari vindur og úrkomuminna norðaustanlands.
Á sunnudag ætti að stytta upp víða sunnan- og vestanlands, en útlit er fyrir rigningu með köflum austanlands og strekkingi vestanlands fram á mánudag.
Nánar um veður á vef Veðurstofu og færð vega á vef Vegagerðar.
Á föstudag: Suðvestlæg átt 3-10 m/s, en kaldi eða strekkingur norðvestanlands. Dálítil væta á vestanverðu landinu, en annars skýjað með köflum. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast fyrir austan. Hvessir og bætir í rigningu vestanlands um kvöldið.
Á laugardag: Suðvestan 5-13 m/s og rigning eða súld, einkum á Suðvesturlandi, en úrkomuminna austanlands. Hiti 7 til 16 stig, svalast norðvestanlands.
Á sunnudag: Norðlæg átt 5-13 m/s og skúrir eða rigning, einkum sunnanlands, en úrkomulítið vestanlands. Hiti 6 til 14 stig, mildast sunnanlands.
Á mánudag: Útlit fyrir fremur ákveðna norðaustlæga átt, einkum með Suðausturströndinni, og rigningu austanlands, en stöku skúrir sunnan til. Hiti breytist lítið.
Á þriðjudag: Útlit fyrir austlæga átt með rigningu, en styttir víða upp með kvöldinu. Hiti 7 til 16 stig, mildast suðvestanlands.
Á miðvikudag: Útlit fyrir norðaustlægar áttir, dálitla vætu í flestum landshlutum og milt veður.