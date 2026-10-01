Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 1. október 2026 11:33 Georgios Ntentes sagði sína sögu fyrir dómara á þriðjudag. Hann hefur ekki verið viðstaddur aðalmeðferðina síðan. Vísir/Anton Brink Georgios Ntentes, sem er ákærður fyrir morðið á Edilsson Martin Zingara á Kársnesi í nóvember 2025, var sagður hafa verið í uppnámi þegar vitni við aðalmeðferð málsins sagði honum frá andlátinu. Hinn látni hafði neytt kókaíns áður en hann lést. Aðalmeðferð í málinu hófst á þriðjudag og hélt vitnaleiðsla áfram í dag. Ntentes hefur þegar gefið skýrslu fyrir dómi auk þess sem hann hefur sætt gæsluvarðahaldi frá því í desember 2025. Sjá nánar: Manndráp á Skjólbraut í Kópavogi Vinkona Ntentes og Zingara gaf vitni fyrir dómi þar sem fyrrverandi kærasti hennar var vinur þeirra beggja. Hún sagði að kærastinn og Zingara hefðu verið æskuvinir en síðan flosnað upp úr vinskapnum. „Ég veit ekki hvort það hafi eitthvað komið upp á en þetta var ástæðan fyrir því að það flosnaði upp úr vinskapnum, það var ekki að ganga þetta viðskiptasamband,“ sagði hún. Hún bætti því við að fyrrverandi kærastinn hefði skuldað Zingara sjálfum milljónir króna og öðrum „hættulegri mönnum“. Zingara hafði haft samband við hana og greint frá skuldinni ásamt fíkniefnaneyslu þáverandi kærasta hennar og það hefði orðið til þess að sambandinu lauk. Fyrrverandi kærastinn hefði síðan látið vitnið vita af andláti Zingara og dögum síðar, þann 2. desember, hefðu hún fundið sig knúna til þess að láta Ntentes vita af andlátinu þar sem Zingara og Ntentes hefðu verið góðir vinir. Hún hefði hringt í Ntentes, sem hefði við upphaf símtalsins verið „mjög venjulegur“. „Svo segi ég honum að Eddie hafi dáið og hann var í miklu uppnámi,“ sagði vitnið. Lögreglumaðurinn sem sótti Ntentes á heimili hans gaf einnig skýrslu en þá var hann grunaður um fíkniefnamisferli en ekki manndráp. Hann safði að Ntentes hefði verið mjög rólegur og komið með lögreglumönnum upp á lögreglustöð. Lögreglan keypti nýja skó Skór Ntentes hafa verið töluvert til umræðu við aðalmeðferðina. Tvenns konar skóför fundust á vettvangi með blóði á og sást Ntentes klæðast tveimur mismunandi skópörum á eftirlitsmyndavélum umrætt kvöld, þann 28. nóvember 2025. Annað skóparið, svartir Adidas-skór, var haldlagt á heimili hans og taldi rannsóknarlögreglumaðurinn mynstur skófars skóparsins vera með mjög svipuðum hætti og skófarið sem fannst á vettvangi. Hins vegar fannst hitt skóparið, hvítir Nike-skór, aldrei. Við skýrslutöku í gær sagði einn lögreglumannanna að Ntentes hefði verið misvísandi um hvað varð um skóna. Vegna þessa festi lögreglan kaup á skópari sem hún taldi vera sömu skór og ákærði klæddist. „Það eru veruleg líkindi með stærð og mynstri,“ sagði lögreglumaðurinn en játaði því að skóstærðin væri ef til vill ekki nákvæmlega rétt. Leiða má líkum að því að svo mikil áhersla sé lögð á skópörin svo hægt sé að ráða úr hvort að Ntentes hafi í raun verið viðstaddur umrætt kvöld. Blóð fannst á sólum skónna. Ntentes sjálfur sagði að hann hefði farið einungis einu sinni á heimili Zingara þetta kvöld. Saman hefðu þeir neytt kókaíns. Lyfjafræðingur staðfesti fyrir dómi skýrslu sína sem leiddi í ljós að Zingara hafi neytt kókaíns fyrir andlát sitt. 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