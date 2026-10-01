Innlent

„Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri til­viljun“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkingarinnar, segir Kópavogsbæ hafa flýtt sér of mikið í tengslum við útboð stúku við Kórinn.
Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkingarinnar, segir Kópavogsbæ hafa flýtt sér of mikið í tengslum við útboð stúku við Kórinn. Vísir/Vilhelm/Ívar Fannar

Oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi segir að útboð vegna byggingar stúku við Kórinn, sem nú hefur verið dæmt ólöglegt, beri öll merki þess að Kópavogsbær hafi flýtt sér of mikið við gerð þess. Engin tilviljun sé að fyrsta skóflustunga hafi verið tekin daginn fyrir kjördag í vor.

Jónas Már Torfason oddviti Samfylkingarinnar greindi frá málinu í færslu á Facebook og skrifar að kærunefnd útboðsmála hafi úrskurðað útboðið ólöglegt, fellt það úr gildi og skaðabótaskylda bæjarins verið viðurkennd. 

Til stendur að byggja áhorfendastúku með þjónustubyggingu á tveimur hæðum og fullbúnum upphituðum gervigrasvelli á svæðinu.

Samningur vegna verksins er upp á rúma tvo milljarða króna og hafði Kópavogsbær ákveðið að ganga til samninga við ÞG Verktaka en samningagerð var stöðvuð í sumar af kærunefnd útboðsmála eftir að Ístak kærði niðurstöðu útboðsins. 

Setti kærunefndin meðal annars út á verklag matsnefndar.

„Annar bjóðandinn [ÍSTAK] skilar nýju tilboði eftir athugasemdir frá bænum og lækkar síðan í stigagjöfinni. Þetta er svolítið eins og þú myndir fara með próf til kennara og fá endurgjöf og bregðast við endurgjöfinni og fá lægri einkunn. Það var talið ólögmætt,“ sagði Jónas Már í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Fyrsta skóflustunga tekin daginn fyrir kjördag

Tekist var á um málið þegar það var afgreitt í bæjarstjórn í apríl. Meirihlutinn lét þá meðal annars bóka að matsaðferðafræði tilboða hefði legið skýrt fyrir. 

Jónas segir gagnrýni sína helst snúa að hraðanum á afgreiðslu málsins. Hann vilji alls ekki tala niður starfsfólk bæjarins sem hafi líklega þurft að vinna málið undir töluverðri pressu.

„Það var náttúrulega mikið gert úr þessum áfanga í kosningunum hérna í vor, sérstaklega af Sjálfstæðisflokknum, myndbönd birt og barið sér á brjóst út af þessu máli. Tímalínan stillist þannig upp að það var verið að fara í skóflustungu degi fyrir kjördag. Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun,“ bætir Jónas Már við.

Hann segir HK hafa bðið lengi eftir stúku við Kórinn og nú sé uppi óvissa um næstu skref.

„Aðilar þurfa að sættast á einhverja niðurstöðu til að taka málið áfram eða þá bara byrja útboð upp á nýtt ef það er ekki í boði.“

Ekkert svar fengið frá Ásdísi bæjarstjóra

Í færslu sinni á Facebook skrifar Jónas Már að ef fara þurfi með málið á byrjunarreit telji hann rétt að staldra við og endurskoða teikningar því hönnunin hafi í upphafi aðeins verið gerð með lágmarkskröfur mannvirkjareglugerðar KSÍ í huga.

„Ég hef talað fyrir því og flutt tillögu í bæjarráði um að það verði starfshópur innan bæjarins og íþróttafélaganna þar sem fjárfestingargeta bæjarins er metin einhver ár fram í tímann. Og að sátt skapist um fjárfestingu til framtíðar þannig að hægt sé að nýta fjármuni bæjarins sem best.“

Tryggja þurfi eðlilega forgangsröðun og ekki endilega alltaf farið í ódýrasta kostinn til þess að hrósa sigri í aðdraganda kosninga.

„Það eru mýmörg dæmi um hálfkveðnar vísur hér í bænum og þær duga síðan ekki alveg til þess sem þær eru ætlaðar og það er ekki góð nýting á fjármunum bæjarins.“

Jónas bar tillögu sína fram í bæjarráði í sumar og segist hafa gert það tímanlega svo hún gæti nýst í fjárhagsáætlanagerð sveitarfélagsins. Var tillögunni vísað til umsagnar bæjarstjóra í júlí.

„Það hefur ekkert frést af þessu. Nú erum við á lokastigum fjárhagsáætlanagerðar og þessu hefur ekkert verið svarað,“ segir Jónas að lokum.

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