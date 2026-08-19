Enski boltinn

Baleba færist nær United

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Verða Bruno Fernandes og Carlos Baleba samherjar hjá Manchester United?
Verða Bruno Fernandes og Carlos Baleba samherjar hjá Manchester United? epa/ADAM VAUGHAN

Carlos Baleba, miðjumaður Brighton, færist nær því að ganga í raðir Manchester United samkvæmt heimildum The Athletic.

David Ornstein hjá The Athletic segir að United hafi gert Brighton tilboð í Baleba upp á sextíu milljónir punda auk fimm milljóna til viðbótar.

Það er aðeins minna en það sem Brighton metur Kamerúnann á en samtalið milli félaganna er enn virkt og góður gangur í þeim viðræðum.

Hinn 22 ára Baleba var einnig orðaður við United síðasta sumar en ekkert varð af félagaskiptum hans til Rauðu djöflanna þá.

United hefur þegar keypt tvo miðjumenn í sumar, Youri Tielemans og Andrey Santos, en leitast eftir því að styrkja sig enn frekar á miðsvæðinu fyrir næsta tímabil.

Brighton keypti Baleba frá Lille fyrir þremur árum. Hann þótti ekki sýna sínar bestu hliðar á síðasta tímabili en þá spilaði hann aðeins þrjá heila leiki með Brighton í ensku úrvalsdeildinni og var fjórum sinnum tekinn af velli í hálfleik. 

Hjá United myndi Baleba hitta fyrir landa sinn og félaga í kamerúnska landsliðinu, Bryan Mbeumo. Baleba hefur leikið fimmtán landsleiki fyrir Kamerún.

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