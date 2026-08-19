Baleba færist nær United

Carlos Baleba, miðjumaður Brighton, færist nær því að ganga í raðir Manchester United samkvæmt heimildum The Athletic.
David Ornstein hjá The Athletic segir að United hafi gert Brighton tilboð í Baleba upp á sextíu milljónir punda auk fimm milljóna til viðbótar.
🚨 EXCLUSIVE: Manchester United closing in on deal to sign Carlos Baleba from Brighton & Hove Albion. #MUFC offer for 22yo Cameroon midfielder ~£60+5m; below #BHAFC valuation but amicable talks continue as all parties work to reach agreement @TheAthleticFC https://t.co/WmP1bD2JuT— David Ornstein (@David_Ornstein) August 19, 2026
🚨 EXCLUSIVE: Manchester United closing in on deal to sign Carlos Baleba from Brighton & Hove Albion. #MUFC offer for 22yo Cameroon midfielder ~£60+5m; below #BHAFC valuation but amicable talks continue as all parties work to reach agreement @TheAthleticFC https://t.co/WmP1bD2JuT
Það er aðeins minna en það sem Brighton metur Kamerúnann á en samtalið milli félaganna er enn virkt og góður gangur í þeim viðræðum.
Hinn 22 ára Baleba var einnig orðaður við United síðasta sumar en ekkert varð af félagaskiptum hans til Rauðu djöflanna þá.
United hefur þegar keypt tvo miðjumenn í sumar, Youri Tielemans og Andrey Santos, en leitast eftir því að styrkja sig enn frekar á miðsvæðinu fyrir næsta tímabil.
Brighton keypti Baleba frá Lille fyrir þremur árum. Hann þótti ekki sýna sínar bestu hliðar á síðasta tímabili en þá spilaði hann aðeins þrjá heila leiki með Brighton í ensku úrvalsdeildinni og var fjórum sinnum tekinn af velli í hálfleik.
Hjá United myndi Baleba hitta fyrir landa sinn og félaga í kamerúnska landsliðinu, Bryan Mbeumo. Baleba hefur leikið fimmtán landsleiki fyrir Kamerún.