Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Aron Guðmundsson skrifar 28. september 2026 22:15 Soriano með Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformanni Manchester City Vísir/Getty Fyrstu opinber viðbrögð Ferran Soriano, framkvæmdastjóra Manchester City, við sekt félagsins í máli ensku úrvalsdeildarinnar á hendur félaginu, var lekið til BBC en Soriano er sagður hafa tjáð sig um málið á lokuðum fundi í Kaupmannahöfn í dag. Á föstudaginn síðastliðinn láku þær upplýsingar út til fjölmiðla að Manchester City hefði verið fundið sekt í 114 ákæruliðum af þeim 115 sem var að finna í málsókn sem enska úrvalsdeildin höfðaði gegn félaginu fyrir brot á fjármálareglum deildarinnar. Soriano, framkvæmdastjóri Manchester City, tók til máls á lokuðum stjórnarfundi samtaka Evrópskra knattspyrnufélaga í Kaupmannahöfn í dag en aðalfundur samtakanna fer þar fram á morgun. Er Soriano þar sagður hafa heitið því að berjast gegn ákærunum og að það væri enn langt í land þar til málið yrði til lykta leitt. BBC hefur þetta eftir heimildum sínum en ummæli Soriano eru í sama tón og stjórnarformaður Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, sló í yfirlýsingu til stuðningsmanna á dögunum. Fjöldi félaga í ensku úrvalsdeildinni undirbýr nú mögulegar málsóknir gegn Manchester City. Félög hafi um nokkurt skeið leitað til þekktra lögfræðinga til að kanna hvort þau geti krafið City um skaðabætur vegna meintra brota félagsins sem enska úrvalsdeildin hefur ekki enn staðfest að félagið hafi fundist sekt við. Viðræður milli félaga hafa nú færst í aukana. Mest lesið UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fótbolti Kristall fékk tveggja leikja bann Fótbolti „Eins og það væri verið að loka mig inni á heimavist“ Fótbolti „Það hefur enginn áhuga á að hlusta á það“ Fótbolti Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Enski boltinn HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Fótbolti „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fótbolti Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ Fótbolti Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Fótbolti Fleiri fréttir Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Braut kynferðislega á Andy Carroll Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn Sjá meira