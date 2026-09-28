Enski boltinn

Við­brögðum fram­kvæmda­stjóra Manchester City lekið í BBC

Aron Guðmundsson skrifar
Soriano með Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformanni Manchester City
Soriano með Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformanni Manchester City Vísir/Getty

Fyrstu opinber viðbrögð Ferran Soriano, framkvæmdastjóra Manchester City, við sekt félagsins í máli ensku úrvalsdeildarinnar á hendur félaginu, var lekið til BBC en Soriano er sagður hafa tjáð sig um málið á lokuðum fundi í Kaupmannahöfn í dag. 

Á föstudaginn síðastliðinn láku þær upplýsingar út til fjölmiðla að Manchester City hefði verið fundið sekt í 114 ákæruliðum af þeim 115 sem var að finna í málsókn sem enska úrvalsdeildin höfðaði gegn félaginu fyrir brot á fjármálareglum deildarinnar. 

Soriano, framkvæmdastjóri Manchester City, tók til máls á lokuðum stjórnarfundi samtaka Evrópskra knattspyrnufélaga í Kaupmannahöfn í dag en aðalfundur samtakanna fer þar fram á morgun. 

Er Soriano þar sagður hafa heitið því að berjast gegn ákærunum og að það væri enn langt í land þar til málið yrði til lykta leitt.

BBC hefur þetta eftir heimildum sínum en ummæli Soriano eru í sama tón og stjórnarformaður Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, sló í yfirlýsingu til stuðningsmanna á dögunum. 

Fjöldi félaga í ensku úrvalsdeildinni undirbýr nú mögulegar málsóknir gegn Manchester City.

Félög hafi um nokkurt skeið leitað til þekktra lögfræðinga til að kanna hvort þau geti krafið City um skaðabætur vegna meintra brota félagsins sem enska úrvalsdeildin hefur ekki enn staðfest að félagið hafi fundist sekt við. Viðræður milli félaga hafa nú færst í aukana.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið