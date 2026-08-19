Enski boltinn

Arsenal nálgast kaup á Konsa

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ezri Konsa hefur verið lykilmaður í liði Aston Villa undir stjórn Unai Emery. 
Ezri Konsa hefur verið lykilmaður í liði Aston Villa undir stjórn Unai Emery.  Neville Williams/Getty Images

Arsenal er að nálgast samkomulag við Aston Villa um kaup á varnarmanninum Ezri Konsa.

David Ornstein hjá The Athletic greinir frá en Englandsmeistararnir eru í leit að liðsstyrk í vörnina vegna meiðsla William Saliba og Jurrien Timber.

Konsa er sagður ákjósanlegur kostur því hann getur leyst bæði miðvarðar- og bakvarðarstöðuna. Englendingurinn hefur verið á blaði hjá Arsenal í allt sumar en nú virðist aukinn skriðþungi í viðræðunum við Aston Villa.

Konsa sneri aftur til æfinga með Aston Villa á mánudag en hann fékk lengra sumarfrí eftir að hafa spilað á HM með enska landsliðinu. Varnarmaðurinn á tvö ár eftir af samningi sínum við Aston Villa.

Ef Konsa hverfur á braut verður einn af fjölmörgum lykilmönnum til að fara frá Aston Villa í sumar. Liðið, sem endaði í 4. sæti ensku deildarinnar og vann Evrópudeildina, hefur nú þegar misst Morgan Rogers, Youri Tielemans og Lucas Digne. Búist er við því að markmaðurinn Emilio Marínez sé einnig á förum og mikill áhugi er á framherjanum Ollie Watkins.

Enska úrvalsdeildin hefst á föstudag með leik Arsenal og Coventry klukkan 19:00. Fyrsti deildarleikur Aston Villa verður gegn Brighton á sunnudag. Arsenal og Aston Villa mætast svo í annarri umferð. 

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