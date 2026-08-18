Þrumuræður Guardiola: „Ég er fokking skilinn við fegurstu konu jarðar“

Pep Guardiola nýtti skilnað sinn við Cristinu Serra oftar en einu sinni í sannkölluðum þrumuræðum til að kveikja neista hjá leikmönnum sínum í Manchester City, og opnaði sig um sársaukann sem skilnaðinum fylgdi.
Guardiola kvaddi Manchester City í vor eftir vægast sagt gjöful tíu ár í fótboltanum. Þeim árangri fylgdi hins vegar fórnarkostnaður og í ræðu eftir tap gegn Brighton í byrjun síðustu umferðar sagðist Spánverjinn hafa fórnað fjölskyldunni fyrir liðið sitt, og skammaði menn fyrir að endurgjalda honum það ekki með betri frammistöðu.
Þetta er á meðal þess sem kemur fram í nýrri fjögurra þátta seríu á Amazon Prime, A Beautiful Obsession, þar sem fjallað er um síðustu tvö ár Guardiola með City.
Greint var opinberlega frá skilnaði Guardiola og Serra í desember 2024 en sú ákvörðun Guardiola að framlengja samning sinn við City og halda kyrru fyrir í Manchester ku hafa átt sinn þátt í skilnaðinum.
Í sama mánuði, í lok árs 2024, tapaði City 2-0 fyrir Juventus í Meistaradeild Evrópu og var það sjöunda tap liðsins í tíu leikjum. Eftir tapið hvatti Guardiola leikmenn til að missa ekki ástríðuna, eins og þau hjónin hefðu gert.
„Strákar, ég verð að viðurkenna eitt. Ég er fokking skilinn við fegurstu konu jarðar. Það er konan mín, fyrrverandi konan mín. Ég elska hana ólýsanlega mikið!
En við glötuðum ástríðunni. Það eru margar ástæður fyrir því en við misstum ástríðuna. Elska ég hana? Svo sannarlega. Elskar hún mig? Já. En við glötuðum ástríðunni.
Hvers vegna spilið þið fótbolta? Af því að þið fáið borgað? Eða út af einhverju innra með ykkur? Í lífinu, hvað sem þið ætlið að gera, gerið það af ástríðu. Ég vil ekki hvaða leikmenn sem er. Ég vil leikmenn með ástríðu,“ sagði Guardiola.
Þetta var þó ekki í eina skiptið sem hann minntist á skilnaðinn í liðsræðum því eins og fyrr segir þá kom hann einnig til tals eftir 2-1 tapið gegn Brighton í byrjun síðustu leiktíðar. Þá var ekki orðið opinbert að um síðustu leiktíð Guardiola með City væri að ræða.
„Ég fórna lífi mínu, skilnaði og fjölskyldu og öllu fyrir ykkur. Og hvað gefið þið til baka? Þessi fokking frammistaða frá ykkur öllum er algjörlega til skammar. Og þið vitið hvað mun gerast. Þið vitið það, ekki satt? Þið fáið nýjan stjóra. Þið munið fá nýjan stjóra!“