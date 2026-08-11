Inter Milan hefur mikinn áhuga á enska bakverðinum Djed Spence. Inter Milan hefur ekki enn náð að fá leikmann í stað Denzel Dumfries sem fór til Real Madrid í sumar.
Ítölsku meistararnir í Inter Milan eru í viðræðum við Tottenham um að fá enska bakvörðinn Djed Spence. Denzel Dumfries hefur verið lykilmaður ítalska liðsins en hann fór til Real Madrid fyrr í sumar og hefur Spence verið leikmaðurinn sem Inter Milan vill fá í hans stað.
Tottenham hefur verið í miklum viðræðum við Inter Milan í sumar þar sem enska félagið vill fá 40 milljónir evra fyrir bakvörðinn en Inter er búið að reyna að ná verðinu niður. Samkvæmt La Gazetta dello Sport virðist Inter Milan vera að borga um 30 milljónir evra fyrir leikmanninn.
Djed Spence spilaði mjög vel á heimsmeistaramótinu í fótbolta fyrir England og hefur verið eftirsóttur síðan. Með enska landsliðinu spilaði hann bæði sem hægri og vinstri bakvörður og getur því fyllt ýmsar stöður sem hefur heillað Inter Milan.
John Stones, varnarmaður enska landsliðsins, gekk til liðs við Inter Milan eftir heimsmeistaramótið og því geta Jones og Spence sameinast aftur á Ítalíu. Jed Spence hefur áður spilað á Ítalíu en hann fór til Genoa að láni frá Tottenham.