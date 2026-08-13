Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara

Myles Lewis-Skelly, 19 ára leikmaður Englandsmeistara Arsenal hefur engan áhuga á því að yfirgefa uppeldisfélag sitt nú þegar hann er orðaður við lið á borð við Manchester United og Chelsea.
Það er The Athletic sem greinir frá þessu í dag og hefur eftir heimildarmönnum sínum sem þekkja vel til Lewis-Skelly að hann vilji vera áfram í herbúðum Arsenal og berjast fyrir sæti sínu.
Lewis-Skelly mátti þola mikla bekkjarsetu framan af síðasta tímabili en þegar leið á vann hann sér inn sæti í liði Englandsmeistaranna og var undir lokin orðinn einn af fyrstu kostum Mikel Arteta, knattspyrnustjóra Arsenal, á miðjunni.
Undanfarna daga hafa farið af stað orðrómar um að Lewis-Skelly gæti verið á förum til Chelsea eða Manchester United eftir að Arsenal keypti Bruno Guimaraes frá Newcastle United en Lewis-Skelly vill berjast fyrir sæti sínu hjá Arsenal fremur en að róa á önnur mið.
Lewis-Skelly er fjölhæfur leikmaður sem getur bæði leyst stöðu bakvarðar og miðjumanns og hefur verið á mála hjá Arsenal síðan hann var átta ára gamall.
„Innkoma Guimaraes í leikmannahóp Arsenal hefur ekki dregið úr vilja Lewis-Skelly. Nú þegar, á sínum stutta ferli, hefur hann sýnt fram á vilja og getu til þess að berjast fyrir sæti sínu í samkeppni við reyndari leikmenn,“ segir í grein The Athletic.
Lewis-Skelly skrifaði undir nýjan langtímasamning við Arsenal á síðasta ári.
„Aðeins 19 ára gamall áttar Lewis-Skelly sig á því að hann er enn að þróast sem leikmaður og trúir því að með því að vera í svona miklu samkeppnisumhverfi muni hann taka enn frekari framförum.“