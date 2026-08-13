Enski boltinn

Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara

Aron Guðmundsson skrifar
Lewis Skelly vann sér inn sæti í byrjunarliði Arsenal á seinni hluta síðasta tímabils. Hann byrjaði meðal annars úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu gegn Paris Saint-Germain og er klár í að berjast fyrir sæti sínu á komandi tímabili
Lewis Skelly vann sér inn sæti í byrjunarliði Arsenal á seinni hluta síðasta tímabils. Hann byrjaði meðal annars úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu gegn Paris Saint-Germain og er klár í að berjast fyrir sæti sínu á komandi tímabili Vísir/Getty

My­les Lewis-Skel­ly, 19 ára leik­maður Eng­lands­meistara Arsenal hefur engan áhuga á því að yfir­gefa upp­eldis­félag sitt nú þegar hann er orðaður við lið á borð við Manchester United og Chelsea.

Það er The At­hletic sem greinir frá þessu í dag og hefur eftir heimildar­mönnum sínum sem þekkja vel til Lewis-Skel­ly að hann vilji vera áfram í her­búðum Arsenal og berjast fyrir sæti sínu.

Lewis-Skel­ly mátti þola mikla bekkjar­setu framan af síðasta tíma­bili en þegar leið á vann hann sér inn sæti í liði Eng­lands­meistaranna og var undir lokin orðinn einn af fyrstu kostum Mikel Arteta, knatt­spyrnu­stjóra Arsenal, á miðjunni.

Undan­farna daga hafa farið af stað orðrómar um að Lewis-Skel­ly gæti verið á förum til Chelsea eða Manchester United eftir að Arsenal keypti Bruno Guimara­es frá New­cast­le United en Lewis-Skel­ly vill berjast fyrir sæti sínu hjá Arsenal fremur en að róa á önnur mið.

Lewis-Skel­ly er fjöl­hæfur leik­maður sem getur bæði leyst stöðu bak­varðar og miðju­manns og hefur verið á mála hjá Arsenal síðan hann var átta ára gamall.

„Inn­koma Guimara­es í leik­manna­hóp Arsenal hefur ekki dregið úr vilja Lewis-Skel­ly. Nú þegar, á sínum stutta ferli, hefur hann sýnt fram á vilja og getu til þess að berjast fyrir sæti sínu í sam­keppni við reyndari leik­menn,“ segir í grein The At­hletic.

Lewis-Skel­ly skrifaði undir nýjan langtíma­samning við Arsenal á síðasta ári.

„Aðeins 19 ára gamall áttar Lewis-Skel­ly sig á því að hann er enn að þróast sem leik­maður og trúir því að með því að vera í svona miklu sam­keppnis­um­hverfi muni hann taka enn frekari fram­förum.“

Arsenal FC Chelsea FC Manchester United

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