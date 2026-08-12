Ein stærsta breytingin eftir að Xabi Alonso settist í stjórastólinn á Brúnni virðist vera sú að hann ætlar að sækja meiri reynslu í liðið.
Chelsea hefur nú gengið frá kaupum á Pep Chavarría frá Rayo Vallecano og er vinstri bakvörðurinn níundi nýi leikmaðurinn sem bætist í aðalliðshópinn á Stamford Bridge í sumar.
Þessi 28 ára leikmaður, sem hefur skrifað undir fimm ára samning, mun veita Jorrel Hato samkeppni eftir að Marc Cucurella fór til Real Madrid fyrr í sumar.
Welcome to Chelsea, Pep. ☕️ pic.twitter.com/oq1KPncIzs— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2026
Welcome to Chelsea, Pep. ☕️ pic.twitter.com/oq1KPncIzs
Koma Chavarría er enn eitt merki um breytta stefnu Chelsea í leikmannakaupum, þar sem félagið leitast við að bæta meiri reynslu við hópinn, þrátt fyrir að hafa áður aðallega einbeitt sér að því að safna ungum leikmönnum.
Í sumar hafa þeir samið við tvo leikmenn yfir þrítugu, þá Danny Welbeck og Jordan Henderson.
Chavarría gegndi lykilhlutverki á glæsilegu tímabili Rayo Vallecano 2025–26, þar sem liðið komst í úrslitaleik Sambandsdeildarinnar og endaði í áttunda sæti í LaLiga.
Spánverjinn spilaði 44 leiki í öllum keppnum fyrir Rayo Vallecano á síðasta tímabili og var í fjögur ár hjá félaginu.
Pep's first interview. 🫡— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2026
Pep's first interview. 🫡
„Ég er svo spenntur fyrir því að byrja. Þetta er draumur fyrir mig þar sem Chelsea er eitt af stærstu félögum heims. Þetta er stórt tækifæri en ég er undirbúinn og mun leggja hart að mér til að hjálpa liðinu að ná árangri,“ sagði Chavarría við fjölmiðla félagsins.
„Það er margt fólk sem hefur hjálpað mér að komast á þennan stað og ég verð að þakka fjölskyldu minni. Hún hefur alltaf stutt mig og þessi dagur er aðeins mögulegur vegna hennar,“ sagði Chavarria.
Chelsea hefur enn og aftur verið afar umsvifamikið á leikmannamarkaðnum í sumar og hefur einnig keypt Morgan Rogers fyrir metfé fyrir breskan leikmann, ásamt Maxence Lacroix, Marco Palestra, Valentín Barco og fleirum.
Þeir hafa einnig kvatt Cucurella, Andrey Santos, Trevoh Chalobah og fleiri, á meðan Alejandro Garnacho hefur farið til Aston Villa á láni.