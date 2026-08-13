Enski boltinn

Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Gary Neville og Jamie Carragher láta gamminn geysa á Disney+ í vetur.
Gary Neville og Jamie Carragher láta gamminn geysa á Disney+ í vetur. getty/James Gill

Barátta Garys Neville og Garys Lineker á hlaðvarpsmarkaðnum heldur áfram. Disney+ hefur nú tryggt sér réttinn að hlaðvarpsefni The Overlap sem Neville stofnaði fyrir nokkrum árum. Fyrr í sumar hafði Netflix tryggt sér réttinn að efni Goalhanger sem Lineker stofnaði.

Á næsta tímabili mun Disney+ sýna fjörutíu þætti af Stick to Football þar sem Neville, Jamie Carragher, Roy Keane, Jill Scott og Ian Wright fara yfir allt það helsta í fótboltanum ásamt góðum gestum.

Disney+ mun einnig sýna nýja þætti sem nefnast Stick to United þar sem Wayne Rooney, fyrrverandi fyrirliði og markahæsti leikmaður í sögu Manchester United, og samfélagsmiðlastjarnan Mark Goldbridge munu leiða saman hesta sína.

Neville stofnaði The Overlap ásamt Scott Melvin, fyrrverandi framleiðanda hjá Sky Sports, fyrir fimm árum. Þættir hlaðvarpsveitunnar njóta mikilla vinsælda og nú er hún komin í samstarf við Disney+.

Í síðasta mánuði gerði Netflix samning við fyrirtæki Linekers, Goalhanger, sem framleiðir meðal annars hlaðvarpið vinsæla, The Rest is Football. Þar eru Lineker, Alan Shearer og Micah Richards í aðalhlutverkum.

Á meðan á heimsmeistaramótinu í sumar stóð sýndi Netflix The Rest is Football og því samstarfi verður haldið áfram í vetur.

Enski boltinn Fjölmiðlar Hlaðvörp Streymisveitur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið