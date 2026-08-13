Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap

Barátta Garys Neville og Garys Lineker á hlaðvarpsmarkaðnum heldur áfram. Disney+ hefur nú tryggt sér réttinn að hlaðvarpsefni The Overlap sem Neville stofnaði fyrir nokkrum árum. Fyrr í sumar hafði Netflix tryggt sér réttinn að efni Goalhanger sem Lineker stofnaði.
Á næsta tímabili mun Disney+ sýna fjörutíu þætti af Stick to Football þar sem Neville, Jamie Carragher, Roy Keane, Jill Scott og Ian Wright fara yfir allt það helsta í fótboltanum ásamt góðum gestum.
Disney+ mun einnig sýna nýja þætti sem nefnast Stick to United þar sem Wayne Rooney, fyrrverandi fyrirliði og markahæsti leikmaður í sögu Manchester United, og samfélagsmiðlastjarnan Mark Goldbridge munu leiða saman hesta sína.
View this post on Instagram A post shared by The United Stand (@theunitedstandtv)
A post shared by The United Stand (@theunitedstandtv)
Neville stofnaði The Overlap ásamt Scott Melvin, fyrrverandi framleiðanda hjá Sky Sports, fyrir fimm árum. Þættir hlaðvarpsveitunnar njóta mikilla vinsælda og nú er hún komin í samstarf við Disney+.
Í síðasta mánuði gerði Netflix samning við fyrirtæki Linekers, Goalhanger, sem framleiðir meðal annars hlaðvarpið vinsæla, The Rest is Football. Þar eru Lineker, Alan Shearer og Micah Richards í aðalhlutverkum.
Á meðan á heimsmeistaramótinu í sumar stóð sýndi Netflix The Rest is Football og því samstarfi verður haldið áfram í vetur.