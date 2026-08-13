Michael Owen, níundi markahæsti leikmaðurinn í sögu Liverpool, er á því að Liverpool verði að landa Bradley Barcola, kantmanni Paris St Germain, til að eiga einhverja möguleika á að vinna ensku úrvalsdeildina á komandi tímabili.
Eftir vonbrigðatímabil þar sem liðið náði aðeins fimmta sæti í ensku úrvalsdeildinni var Arne Slot látinn fara og Andoni Iraola, fyrrverandi stjóri Bournemouth, ráðinn í hans stað.
Enn sem komið er hefur Baskinn ekki fengið jafn marga né jafn góða leikmenn og forveri hans en Slot fékk leikmenn fyrir 450 milljónir punda síðasta sumar, þar á meðal Alexander Isak og Florian Wirtz. Miðverðirnir Jeremy Jacquet og Ronald Araujo (á láni frá Barcelona) ásamt spænska kantmanninum Victor Munoz eru þeir einu sem hafa bæst við hópinn hjá Liverpool í sumar.
Eftir brotthvarf Mohamed Salah og langvinn hásinarmeiðsli Hugo Ekitike er sóknarlína Liverpool fáliðuð. Barcola hefur lengi verið á óskalistanum en núverandi verðmiði PSG, 145 milljónir punda, er langt yfir því sem Liverpool metur hann á.
„Ég tel að Liverpool þurfi meira, en það lítur út fyrir að Barcola sé sá sem þeir vilja og það mun kosta þá gríðarlega háa upphæð að fá hann,“ sagði Owen í samtali við Metro.
„En ef þeim tekst það og þeir geta bætt við meiri breidd og gæðum, þá geta þeir fyrir alvöru barist um titilinn. Síðasta tímabil hjá Liverpool var ekki frábært, leikstíllinn var ekki eins góður og áður og þeir fengu á sig allt of mörg mörk,“ sagði Owen
„En með brotthvarfi Slot og komu Iraola breytist leikstíllinn. Hann kemur með mikinn spennandi fótbolta frá tíma sínum hjá Bournemouth, en Liverpool er mun stærra félag og pressan á hann eykst núna,“ sagði Owen.