Fær ekki leyfi til að spila fyrir Liverpool

Ungur Austurríkismaður hefur spilað í vörn Liverpool í vináttuleikjum og staðið sig vel. Þrátt fyrir það má hann ekki spila með liðinu á komandi tímabili.
Liverpool er í varnarmannakrísu þar sem flestir varnarmenn liðsins eru meiddir. Joe Gomez meiddist í æfingaleik og Jeremy Jaquet, varnarmaðurinn sem félagið keypti í sumar, er í vandræðum með hnéð sitt. Einnig er Giovanni Leoni meiddur á hné en búist er við að hann verði töluvert lengur frá heldur en Jacquet.
Það hefur því verið lítið úrval fyrir Liverpool af varnarmönnum til að spila við hlið Virgil Van Dijk. Ungur Austurríkismaður að nafni Ifeanyi Ndukwe hefur því fengið tækifæri og var hann í byrjunarliðinu í æfingaleik gegn AS Monaco.
Ndukwe stóð sig vel í leiknum en hann mun ekki fá að spila með Liverpool í keppnisleik þar sem hann hefur ekki starfsleyfi innan Bretlands. Hann getur því aðeins spilað vináttuleiki.
Eftir að Bretland fór úr Evrópusambandinu varð flóknara fyrir leikmenn að fá leyfi til að starfa í Bretlandi og er það að flækjast fyrir Ndukwe. Búist er við að Ndukwe fari á lán til annars félags í Evrópu þar sem hann getur fengið reynslu. Hann þarf samt að huga að því að fá starfsleyfi í Bretlandi en ef hann keppir í nógu góðri deild þá gæti hann fengið starfsleyfi í Bretlandi í janúar.
Ifeanyi Ndukwe kom til Liverpool í sumar eftir að hafa heillað verulega á heimsmeistaramóti U17 sem haldið var í nóvember. Liverpool ákvað að kaupa hann frá Austria Wien í janúar en samningurinn var ekki staðfestur fyrr en í sumar þegar Ndukwe var orðinn átján ára.