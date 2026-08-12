Arsenal og Man. United unnu bæði í vító

Ensku úrvalsdeildarfélögin Manchester United og Arsenal gerðu bæði 1-1 jafntefli í æfingarleikjum sínum í kvöld. Báðir leikir fóru í vítakeppni og þar höfðu United og Arsenal betur.
Manchester United gerði 1-1 jafntefli við Leeds United en Arsenal gerði 1-1 jafntefli við ítalska félagið Como.Joshua Zirkzee kom Manchester United í 1-0 á 16. mínútu eftir stoðsendingu frá Bryan Mbeumo en Brenden Aaronson jafnaði metin úr skyndisókn og stoðsendingu frá Daniel James á 29. mínútu.
Manchester United vann síðan vítakeppnina eftir leik 5-4 þar sem liðið nýtti öll sín víti.United hefur ekki tapað á undirbúningstímabilinu en þetta var annað jafnteflið í röð. Liðið mætir svo AC Milan í síðasta undirbúningsleik sínum um næstu helgi.Myles Lewis-Skelly kom Arsenal í 1-0 á 33. mínútu eftir stoðsendingu frá Gabriel Martinelli en Martin Baturina jafnaði fyrir ítalska félagið á 43. mínútu.Þetta var síðasti undirbúningsleikur Arsenal fyrir tímabilið en liðið mætir Manchester City í leiknum um Samfélagsskjöldinn um næstu helgi.Arsenal vann fyrsta undirbúningsleikinn sinn en þetta var þriðji leikur liðsins í röð án sigurs.
Arsenal fagnaði samt sigri í vítakeppninni eftir leik en liðið vann hana 4-3.