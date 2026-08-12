Enski boltinn

Arsenal og Man. United unnu bæði í vító

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Myles Lewis-Skelly skoraði mark Englandsmeistaranna í kvöld.
Myles Lewis-Skelly skoraði mark Englandsmeistaranna í kvöld. Getty/Justin Setterfield

Ensku úrvalsdeildarfélögin Manchester United og Arsenal gerðu bæði 1-1 jafntefli í æfingarleikjum sínum í kvöld. Báðir leikir fóru í vítakeppni og þar höfðu United og Arsenal betur.

Manchester United gerði 1-1 jafntefli við Leeds United en Arsenal gerði 1-1 jafntefli við ítalska félagið Como.

Joshua Zirkzee kom Manchester United í 1-0 á 16. mínútu eftir stoðsendingu frá Bryan Mbeumo en Brenden Aaronson jafnaði metin úr skyndisókn og stoðsendingu frá Daniel James á 29. mínútu.

Manchester United vann síðan vítakeppnina eftir leik 5-4 þar sem liðið nýtti öll sín víti.

United hefur ekki tapað á undirbúningstímabilinu en þetta var annað jafnteflið í röð. Liðið mætir svo AC Milan í síðasta undirbúningsleik sínum um næstu helgi.

Myles Lewis-Skelly kom Arsenal í 1-0 á 33. mínútu eftir stoðsendingu frá Gabriel Martinelli en Martin Baturina jafnaði fyrir ítalska félagið á 43. mínútu.

Þetta var síðasti undirbúningsleikur Arsenal fyrir tímabilið en liðið mætir Manchester City í leiknum um Samfélagsskjöldinn um næstu helgi.

Arsenal vann fyrsta undirbúningsleikinn sinn en þetta var þriðji leikur liðsins í röð án sigurs.

Arsenal fagnaði samt sigri í vítakeppninni eftir leik en liðið vann hana 4-3.

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