Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. ágúst 2026 11:32 Eftir fimm ár hjá Tottenham er Cristian Romero á förum frá félaginu. epa/NEIL HALL Tottenham hefur samþykkt tilboð Atlético Madrid í fyrirliða liðsins, Cristian Romero. Talið er að spænska félagið muni borga 34,2 milljónir punda fyrir argentínska miðvörðinn. Englandsmeistarar Arsenal höfðu einnig áhuga á Romero en Spurs vildi ekki selja hann til erkifjenda sinna. BBC greinir frá því að Spurs og Atlético hafi nú komist að samkomulagi um félagaskipti Romeros til spænsku höfuðborgarinnar. Romero lék í fimm tímabil með Tottenham og vann Evrópudeildina með liðinu í fyrra. Hann var gerður að fyrirliða Spurs eftir að Son Heung-min yfirgaf félagið síðasta sumar. Hinn 28 ára Romero var í lykilhlutverki hjá argentínska landsliðinu sem komst í úrslit á heimsmeistaramótinu í sumar. Romero hefur leikið 58 landsleiki og varð heimsmeistari með Argentínu 2022. Romero verður fjórði leikmaðurinn sem Atlético kaupir í sumar. Áður voru Álex Grimaldo, Kang-in Lee og Morten Hjulmand komnir til liðsins. Enski boltinn Tottenham Hotspur Spænski boltinn Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Fleiri fréttir Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Tielemans segir að Manchester United sé stærra félag en Aston Villa Ofurtölva Sky spáir því að Arsenal verji titilinn og Liverpool endi ofar en United Óvenjuleg leið á toppinn Stuðningsmenn Liverpool vilja útskýringu á kaupum Jeff Bezos Notar ekki þrjá af bestu mönnunum sínum í úrslitaleiknum Inter Milan gerir tilboð í Spence Fær ekki leyfi til að spila fyrir Liverpool Mourinho hringdi í Ferguson og grét „Mér líður frábærlega“ Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo Højbjerg hafnaði Newcastle Everton og Crystal Palace skiptast á leikmönnum Mun Bezos verða eigandi Liverpool? Liverpool og Barcola náð samkomulagi Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli Mourinho samþykkti að taka við Manchester United eftir Ferguson Englandsmeistararnir ekki sannfærandi Í hóp lufsulegra lánsmanna Liverpool Mætti þrátt fyrir ráð um annað í skugga ásakana Aston Villa hyggst fylla í götin Ellefu ensk lið í eldlínunni víðsvegar um heim Sjá meira