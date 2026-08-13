Enski boltinn

Spurs sam­þykkir til­boð Atlético í Romero

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Eftir fimm ár hjá Tottenham er Cristian Romero á förum frá félaginu.
Eftir fimm ár hjá Tottenham er Cristian Romero á förum frá félaginu. epa/NEIL HALL

Tottenham hefur samþykkt tilboð Atlético Madrid í fyrirliða liðsins, Cristian Romero. Talið er að spænska félagið muni borga 34,2 milljónir punda fyrir argentínska miðvörðinn.

Englandsmeistarar Arsenal höfðu einnig áhuga á Romero en Spurs vildi ekki selja hann til erkifjenda sinna.

BBC greinir frá því að Spurs og Atlético hafi nú komist að samkomulagi um félagaskipti Romeros til spænsku höfuðborgarinnar.

Romero lék í fimm tímabil með Tottenham og vann Evrópudeildina með liðinu í fyrra. Hann var gerður að fyrirliða Spurs eftir að Son Heung-min yfirgaf félagið síðasta sumar.

Hinn 28 ára Romero var í lykilhlutverki hjá argentínska landsliðinu sem komst í úrslit á heimsmeistaramótinu í sumar. Romero hefur leikið 58 landsleiki og varð heimsmeistari með Argentínu 2022.

Romero verður fjórði leikmaðurinn sem Atlético kaupir í sumar. Áður voru Álex Grimaldo, Kang-in Lee og Morten Hjulmand komnir til liðsins.

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