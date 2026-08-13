Enski boltinn

Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Brian Madjo fagnar marki sínu fyrir Aston VIlla gegn Paris Saint-Germain í Ofurbikar Evrópu í gær.
Brian Madjo fagnar marki sínu fyrir Aston VIlla gegn Paris Saint-Germain í Ofurbikar Evrópu í gær. getty/Aston Villa

Eftir langa bið og talsverða óvissu lék hinn sautján ára Brian Madjo sinn fyrsta keppnisleik fyrir Aston Villa í gær. Hann skoraði þá gegn Evrópumeisturum Paris Saint-Germain og var líkt við sjálfan Erling Haaland eftir leik.

Í janúar gekk Villa frá kaupunum á Madjo frá Metz í Frakklandi. Hann þreytti hins vegar frumraun sína með Villa í keppnisleik ekki fyrr en í gær, 212 dögum eftir að félagið keypti hann.

Villa fékk nefnilega ekki leikheimild fyrir Madjo fyrr en eftir úrskurð Alþjóða íþróttadómstólsins (CAS). 

Leikmenn yngri en átján ára geta ekki fengið félagaskipti milli landa en Villa taldi að Madjo væri undanþeginn þeirri reglu þar sem hann er fæddur í London.

Varnarmenn PSG þurftu að hafa mikið fyrir Madjo.getty/Giuseppe Maffia

Fjölskylda hans fluttist til Lúxemborgar þegar hann var ungur og hann lék fyrir yngri landslið þjóðarinnar. Madjo hefur hins vegar ákveðið að spila fyrir hönd Englands og á að baki níu leiki með U-17 ára landsliðinu.

Úrskurður CAS kom í síðustu viku og hann var Villa í hag. Unai Emery, knattspyrnustjóri Evrópudeildarmeistaranna, gat því loks teflt Madjo fram í leiknum gegn PSG um Ofurbikar Evrópu í Salzburg í gær. Og strákurinn sýndi hvers hann er megnugur gegn Evrópumeisturum síðustu tveggja ára.

Madjo var í byrjunarliði Villa og lét til sín taka í leiknum í gær. Kvicha Kvaratskhelia kom PSG yfir eftir tuttugu mínútur en á lokamínútu fyrri hálfleiks jafnaði Madjo með skoti á lofti eftir fyrirgjöf fyrirliðans Johns McGinn. Á 61. mínútu skoraði Désiré Doué svo sigurmark PSG.

Madjo var hlaðinn lofi eftir leikinn, meðal annars af spænska íþróttafréttamanninum Guillem Balague.

„Madjo er tuttugu marka maður á tímabili núna. Ég sver að ég skrifaði það fyrir fyrsta keppnisleikinn þar sem hann skoraði fyrsta markið sitt,“ skrifaði Balague.

„Þvílíkur leikmaður! Hreyfingarnar, hraðinn og tengispilið. Hann er Haaland í mótun! (Ég skýt næstu manneskju sem ber hann saman við Lukaku!)“

Madjo er yngsti leikmaðurinn sem skorar í Ofurbikar Evrópu, aðeins sautján ára og 212 daga gamall. Patrick Kluivert átti metið en hann var nítján ára og 220 daga gamall þegar hann skoraði fyrir Ajax gegn Real Zaragoza í febrúar 1996.

Madjo og félagar í Villa hefja leik í ensku úrvalsdeildinni gegn Brighton á útivelli sunnudaginn 23. ágúst. Villa endaði í 4. sæti deildarinnar á síðasta tímabili og vann sér þar með þátttökurétt í Meistaradeild Evrópu í vetur.

Enski boltinn Aston Villa FC

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið