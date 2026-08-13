Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. ágúst 2026 14:00 Brian Madjo fagnar marki sínu fyrir Aston VIlla gegn Paris Saint-Germain í Ofurbikar Evrópu í gær. getty/Aston Villa Eftir langa bið og talsverða óvissu lék hinn sautján ára Brian Madjo sinn fyrsta keppnisleik fyrir Aston Villa í gær. Hann skoraði þá gegn Evrópumeisturum Paris Saint-Germain og var líkt við sjálfan Erling Haaland eftir leik. Í janúar gekk Villa frá kaupunum á Madjo frá Metz í Frakklandi. Hann þreytti hins vegar frumraun sína með Villa í keppnisleik ekki fyrr en í gær, 212 dögum eftir að félagið keypti hann. Villa fékk nefnilega ekki leikheimild fyrir Madjo fyrr en eftir úrskurð Alþjóða íþróttadómstólsins (CAS). Leikmenn yngri en átján ára geta ekki fengið félagaskipti milli landa en Villa taldi að Madjo væri undanþeginn þeirri reglu þar sem hann er fæddur í London. Varnarmenn PSG þurftu að hafa mikið fyrir Madjo.getty/Giuseppe Maffia Fjölskylda hans fluttist til Lúxemborgar þegar hann var ungur og hann lék fyrir yngri landslið þjóðarinnar. Madjo hefur hins vegar ákveðið að spila fyrir hönd Englands og á að baki níu leiki með U-17 ára landsliðinu. Úrskurður CAS kom í síðustu viku og hann var Villa í hag. Unai Emery, knattspyrnustjóri Evrópudeildarmeistaranna, gat því loks teflt Madjo fram í leiknum gegn PSG um Ofurbikar Evrópu í Salzburg í gær. Og strákurinn sýndi hvers hann er megnugur gegn Evrópumeisturum síðustu tveggja ára. Madjo var í byrjunarliði Villa og lét til sín taka í leiknum í gær. Kvicha Kvaratskhelia kom PSG yfir eftir tuttugu mínútur en á lokamínútu fyrri hálfleiks jafnaði Madjo með skoti á lofti eftir fyrirgjöf fyrirliðans Johns McGinn. Á 61. mínútu skoraði Désiré Doué svo sigurmark PSG. Madjo var hlaðinn lofi eftir leikinn, meðal annars af spænska íþróttafréttamanninum Guillem Balague. „Madjo er tuttugu marka maður á tímabili núna. Ég sver að ég skrifaði það fyrir fyrsta keppnisleikinn þar sem hann skoraði fyrsta markið sitt,“ skrifaði Balague. „Þvílíkur leikmaður! Hreyfingarnar, hraðinn og tengispilið. Hann er Haaland í mótun! (Ég skýt næstu manneskju sem ber hann saman við Lukaku!)“ Madjo is a 20 goals a season striker starting now I swear I wrote that before he grabs his 1st on a official game 😂What a player! The movement, the pace, the link up play He is a Haaland in the making! (I'll shoot the next person that compares him to Lukaku!)— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 12, 2026 Madjo er yngsti leikmaðurinn sem skorar í Ofurbikar Evrópu, aðeins sautján ára og 212 daga gamall. Patrick Kluivert átti metið en hann var nítján ára og 220 daga gamall þegar hann skoraði fyrir Ajax gegn Real Zaragoza í febrúar 1996. Madjo og félagar í Villa hefja leik í ensku úrvalsdeildinni gegn Brighton á útivelli sunnudaginn 23. ágúst. Villa endaði í 4. sæti deildarinnar á síðasta tímabili og vann sér þar með þátttökurétt í Meistaradeild Evrópu í vetur. Enski boltinn Aston Villa FC Tengdar fréttir Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð Meistaradeildarmeistarar Paris Saint-Germain unnu Ofurbikar Evrópu annað árið í röð í kvöld eftir 2-1 sigur á Evrópudeildarmeisturum Aston Villa í úrslitaleik í Salzburg í Austurríki. 12. ágúst 2026 20:59 Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Fótbolti Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Fleiri fréttir Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Tielemans segir að Manchester United sé stærra félag en Aston Villa Ofurtölva Sky spáir því að Arsenal verji titilinn og Liverpool endi ofar en United Óvenjuleg leið á toppinn Stuðningsmenn Liverpool vilja útskýringu á kaupum Jeff Bezos Notar ekki þrjá af bestu mönnunum sínum í úrslitaleiknum Inter Milan gerir tilboð í Spence Fær ekki leyfi til að spila fyrir Liverpool Mourinho hringdi í Ferguson og grét „Mér líður frábærlega“ Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo Højbjerg hafnaði Newcastle Everton og Crystal Palace skiptast á leikmönnum Mun Bezos verða eigandi Liverpool? Liverpool og Barcola náð samkomulagi Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli Mourinho samþykkti að taka við Manchester United eftir Ferguson Englandsmeistararnir ekki sannfærandi Í hóp lufsulegra lánsmanna Liverpool Mætti þrátt fyrir ráð um annað í skugga ásakana Sjá meira