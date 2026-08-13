Michael Carrick, aðalþjálfari Manchesyer United, talaði um það að United „þurfi“ fleiri leikmenn áður en félagaskiptaglugginn lokar.
United hefur hingað til eytt 85 milljónum punda til að fá Andrey Santos frá Chelsea og Youri Tielemans frá Aston Villa.
Innan við þrjár vikur eru þar til glugginn lokar þann 1. september og Carrick lætur í sér heyra.
„Við erum fyrst og fremst himinlifandi með leikmennina sem við höfum fengið,“ sagði Carrick í viðtali frá æfingabúðum United á Írlandi.
🚨 Michael Carrick on signings: “We’ve got a pretty good balance in all when you lay the squad out, but of course we would like MORE…”.“We would like more, we need to keep pushing for more”, told Sky Sports.“There's one or two areas where we'd like to improve”. pic.twitter.com/2fzC5q2E1B— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
🚨 Michael Carrick on signings: “We’ve got a pretty good balance in all when you lay the squad out, but of course we would like MORE…”.“We would like more, we need to keep pushing for more”, told Sky Sports.“There's one or two areas where we'd like to improve”. pic.twitter.com/2fzC5q2E1B
„Ég tel að við höfum bætt hópinn, við höfum bætt leikmannahópinn á mismunandi vegu – jafnvægi, gæði og stefnuna sem við viljum fara í. Ég tel að við höfum gert virkilega góð viðskipti og fengið nokkra úrvals, úrvals, úrvals leikmenn. Þannig að við erum himinlifandi með það,“ sagði Carrick
„Við viljum alltaf bæta okkur, við viljum, þú veist, við viljum meira, við þurfum meira, við höldum áfram að leita leiða til að gera það, svo það stoppar aldrei. Við erum meðvituð um það og við verðum að halda áfram að þrýsta á það,“ sagði Carrick en hann hefur látið þessa skoðun sína í ljós við stjórn félagsins.
United hefur verið sterklega orðað við kaup á nýjum vinstri bakverði, þar á meðal Lewis Hall hjá Newcastle.
Sögusagnir eru líka um að félagið sé einnig að íhuga að bæta við þriðja nýja miðjumanninum eftir brotthvarf Casemiro og hnémeiðsli Manuel Ugarte sem munu halda Úrúgvæanum frá keppni stærstan hluta tímabilsins.
Michael Carrick has told the Manchester United board that he wants to add more signings to his squadFull story by @hirstclass ⬇️https://t.co/illFfbdhgQ— Times Sport (@TimesSport) August 13, 2026
Michael Carrick has told the Manchester United board that he wants to add more signings to his squadFull story by @hirstclass ⬇️https://t.co/illFfbdhgQ
„Það eru ein eða tvær stöður þar sem við viljum bæta okkur og við teljum að það sé möguleiki á að bæta okkur,“ sagði Carrick, sem bætti við að hann myndi ekki „kasta fram neinum tölum“ varðandi fjölda nýrra leikmanna sem þyrfti á næstu 18 dögum.
„En aftur, það þarf að vera eitthvað sem við getum gert sem gerir okkur betri og bætir hópinn, hvort sem það eru gæði eða smá breidd. Það er eitthvað sem við verðum að stjórna. Það er nokkuð augljóst,“ sagði Carrick.