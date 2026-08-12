Stuðningsmenn Liverpool kalla eftir frekari upplýsingum vegna hugsanlegra kaupa fjárfestahóps sem tengist Jeff Bezos á eignarhluta í enska úrvalsdeildarfélaginu.
Stuðningsmannahópurinn Spirit of Shankly (SoS) hefur sent Liverpool bréf til að leggja áherslu á að eignarhald og stjórn félagsins séu „grundvallaratriði fyrir okkur öll“ en fjárfestahópur, sem stofnandi Amazon, Jeff Bezos, er hluti af, er talinn vera að ganga frá samningi um kaup á umtalsverðum minnihluta.
Bezos, einn af þremur ríkustu mönnum heims, hefur enga fyrri reynslu af fjárfestingum í íþróttaliði, þótt hann hafi verið orðaður við yfirtöku á NFL-liðinu Washington Commanders og áður Seattle Seahawks.
Áætluð persónuleg auðæfi hans, 283 milljarðar dala en hann er hluti af hópi sem inniheldur Eduardo Saverin, meðstofnanda Facebook, og er undir forystu Amit Bhatia, tengdasonar indverska stáljöfursins Lakshmi Mittal.
Supporters’ group Spirit of Shankly has written to Liverpool to emphasise that governance and stewardship remains "fundamental to us all", as Amazon founder Jeff Bezos forms part of a consortium nearing a deal to acquire a stake in the club.Read more: https://t.co/GEkDxauxy1 pic.twitter.com/whh9Dj2YYW— The Independent (@Independent) August 11, 2026
Supporters’ group Spirit of Shankly has written to Liverpool to emphasise that governance and stewardship remains "fundamental to us all", as Amazon founder Jeff Bezos forms part of a consortium nearing a deal to acquire a stake in the club.Read more: https://t.co/GEkDxauxy1 pic.twitter.com/whh9Dj2YYW
Bhatia er eini stóri aðilinn sem hefur einhverja sögu af rekstri íþróttafyrirtækis, en hann lét af störfum sem meðeigandi og stjórnarmaður Queens Park Rangers í síðasta mánuði eftir átján ár þar.
SoS skrifaði Liverpool og óskaði eftir frekari skýringum og fundi til að ræða hugsanlegar breytingar.
„Við ítrekuðum að í ljósi þeirra atburða sem leiddu til kaupa FSG (Fenway Sports Group) á félaginu, þá er það grundvallaratriði fyrir okkur öll hver á það og hvernig þeir stjórna því – með hagsmuni LFC og stuðningsmanna þess í fyrirrúmi,“ sagði í yfirlýsingu frá stuðningsmannahópnum.
„Nýjustu fréttir af 30% sölu og fjárfestahópnum sem settur var saman til að kaupa hana eru mikilvægar. Eignarhald og umsjón með félaginu okkar er forgangsmál fyrir SoS og alla stuðningsmenn. Við höfum orðið vitni að svipuðum sölum hjá öðrum félögum sem hafa leitt til verulegra breytinga á rekstri félagsins og fótboltastarfsemi, sem hefur leitt til ákvarðana og hegðunar sem margir vildu ekki sjá hjá Liverpool.“
We wrote to the club last month following initial reports of a potential sale of a stake in LFChttps://t.co/ptDqA7eino pic.twitter.com/WX68DyXUlv— Spirit of Shankly (@spiritofshankly) August 11, 2026
We wrote to the club last month following initial reports of a potential sale of a stake in LFChttps://t.co/ptDqA7eino pic.twitter.com/WX68DyXUlv
Eigandi Liverpool, FSG, hefur alltaf verið opinn fyrir utanaðkomandi fjárfestingum, enda hefur verðmæti félagsins rokið upp úr þeim 300 milljónum punda sem þeir greiddu árið 2010 í um 4,5 milljarða punda nú.
SoS hefur beðið Liverpool um upplýsingar um hvaða hlutverki nýju fjárfestarnir munu gegna hvað varðar sæti í stjórn og hversu mikil aðkoma þeirra verður að stjórn félagsins innan vallar sem utan.
FSG hefur ekki tjáð sig opinberlega síðan í yfirlýsingu í síðasta mánuði þar sem sagði: „Fjárfestahópur undir forystu, stjórn og fulltrúa Amit Bhatia hefur lýst yfir áhuga á að gera stefnumótandi minnihlutafjárfestingu í Liverpool.“