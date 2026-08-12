Ef spá ofurtölvu Sky Sports rætist verður Arsenal Englandsmeistari annað árið í röð. Þá spáir hún því að Liverpool endi ofar en Manchester United og Chelsea og Tottenham taki stór stökk frá síðasta tímabili.
Í tilefni þess að rúm vika er þar til keppni í ensku úrvalsdeildinni hefst ræsti Sky Sports ofurtölvuna og fékk hana til að spá í spilin fyrir komandi tímabil.
Samkvæmt spá ofurtölvunnar ver Arsenal meistaratitilinn sem liðið vann í fyrra.
Ofurtölvan spáir því að Arsenal endi fjórum stigum ofar en Manchester City sem varð einnig í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.
Liverpool endaði í 5. sæti á síðasta tímabili en ofurtölvan spáir því að Rauði herinn fari upp um tvö sæti undir stjórn nýja stjórans, Andonis Iraola. United mun hins vegar fara úr 3. sætinu niður í það fjórða rætist spá ofurtölvunnar.
Chelsea, sem hefur farið mikinn á félagaskiptamarkaðnum í sumar, er spáð 5. sætinu en liðið endaði í því tíunda á síðasta tímabili.
Þá er því spáð að Tottenham hoppi upp um ellefu sæti frá síðasta tímabili og endi í 6. sætinu.
Á meðan Tottenham er mesti hástökkvarinn í spá ofurtölvunnar er því spáð að Sunderland taki mestu dýfuna milli tímabila. Sunderland kom öllum á óvart með því að enda í 7. sæti á síðasta tímabili en ofurtölvan hefur ekki mikla trú á Svörtu köttunum í vetur og spáir því að þeir endi í 15. sæti.
Ofurtölvan spáir því að allir nýliðarnir, Coventry City, Ipswich Town og Hull City, stoppi stutt við í ensku úrvalsdeildinni og falli beint niður í B-deildina.
Keppni í ensku úrvalsdeildinni hefst með leik Arsenal og Coventry föstudaginn 21. ágúst.