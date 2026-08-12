Enski boltinn

Ofur­tölva Sky spáir því að Arsenal verji titilinn og Liverpool endi ofar en United

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Eftir 22 ára bið varð Arsenal Englandsmeistari á síðasta tímabili. Ofurtölva Sky Sports spáir því að Skytturnar endurtaki leikinn í vetur.
Eftir 22 ára bið varð Arsenal Englandsmeistari á síðasta tímabili. Ofurtölva Sky Sports spáir því að Skytturnar endurtaki leikinn í vetur. epa/TOLGA AKMEN

Ef spá ofurtölvu Sky Sports rætist verður Arsenal Englandsmeistari annað árið í röð. Þá spáir hún því að Liverpool endi ofar en Manchester United og Chelsea og Tottenham taki stór stökk frá síðasta tímabili.

Í tilefni þess að rúm vika er þar til keppni í ensku úrvalsdeildinni hefst ræsti Sky Sports ofurtölvuna og fékk hana til að spá í spilin fyrir komandi tímabil.

Samkvæmt spá ofurtölvunnar ver Arsenal meistaratitilinn sem liðið vann í fyrra.

Ofurtölvan spáir því að Arsenal endi fjórum stigum ofar en Manchester City sem varð einnig í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.

Liverpool endaði í 5. sæti á síðasta tímabili en ofurtölvan spáir því að Rauði herinn fari upp um tvö sæti undir stjórn nýja stjórans, Andonis Iraola. United mun hins vegar fara úr 3. sætinu niður í það fjórða rætist spá ofurtölvunnar.

Andoni Irola er tekinn við Liverpool eftir að hafa gert gott mót með Bournemouth.epa/ADAM VAUGHAN

Chelsea, sem hefur farið mikinn á félagaskiptamarkaðnum í sumar, er spáð 5. sætinu en liðið endaði í því tíunda á síðasta tímabili.

Þá er því spáð að Tottenham hoppi upp um ellefu sæti frá síðasta tímabili og endi í 6. sætinu.

Á meðan Tottenham er mesti hástökkvarinn í spá ofurtölvunnar er því spáð að Sunderland taki mestu dýfuna milli tímabila. Sunderland kom öllum á óvart með því að enda í 7. sæti á síðasta tímabili en ofurtölvan hefur ekki mikla trú á Svörtu köttunum í vetur og spáir því að þeir endi í 15. sæti.

Ofurtölvan spáir því að allir nýliðarnir, Coventry City, Ipswich Town og Hull City, stoppi stutt við í ensku úrvalsdeildinni og falli beint niður í B-deildina.

Spá ofurtölvu Sky Sports

  1. Arsenal
  2. Man. City
  3. Liverpool
  4. Man. Utd.
  5. Chelsea
  6. Tottenham
  7. Aston Villa
  8. Everton
  9. Brighton
  10. Brentford
  11. Bournemouth
  12. Fulham
  13. Newcastle
  14. Leeds
  15. Sunderland
  16. Crystal Palace
  17. Nottingham Forest
  18. Coventry
  19. Ipswich
  20. Hull

Keppni í ensku úrvalsdeildinni hefst með leik Arsenal og Coventry föstudaginn 21. ágúst.

Enski boltinn

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