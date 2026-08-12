Tyrkneska félagið Fenerbahce hefur tilkynnt um kaup á framherjanum Romelu Lukaku frá Napoli sem gæti rutt brautina fyrir Brasilíumanninn Gabriel Jesus að yfirgefa Arsenal.
Tyrkneska félagið hefur birt færslu á samfélagsmiðlum sínum með skilaboðunum: „Stóri Rom. Stærri draumar. Velkominn Romelu Lukaku.“
Inter hefur þó enn ekki staðfest félagaskiptin.
Romelu Lukaku Fenerbahçemizde! #BigRom pic.twitter.com/jlr5yq281K— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2026
Romelu Lukaku Fenerbahçemizde! #BigRom pic.twitter.com/jlr5yq281K
Samkvæmt Sky á Ítalíu er samningurinn metinn á 5,12 milljónir punda auk árangurstengdra greiðslna.
Brottför Lukaku gæti hjálpað til við að ryðja brautina fyrir Gabriel Jesus hjá Arsenal að ganga til liðs við Napoli.
Ítalska félagið þarf að selja fleiri leikmenn en Jesus er eitt af skotmörkum Napoli til að styrkja framlínuna þegar nauðsynlegt pláss hefur skapast.
Jesus er kominn á síðasta ár samnings síns hjá Arsenal, sem myndi krefjast um 18–20 milljóna punda til að selja hann.
📹 Yeni transferimiz Romelu Lukaku'dan mesajınız var. pic.twitter.com/I3NxyBzzoS— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2026
📹 Yeni transferimiz Romelu Lukaku'dan mesajınız var. pic.twitter.com/I3NxyBzzoS