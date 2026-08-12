Pep Chavarría er nýjasti leikmaður Chelsea á Englandi og mun fylla skað Marc Cucurella í vinstri bakvarðarstöðu liðsins. Hann fór óvenjulega leið að því að komast í bestu deild heims.
Chavarría var keyptur í dag á rúmlega 16 milljónir punda frá Rayo Vallecano á Spáni. Hann fyllir skarð Marc Cucurella og veitir Jarrel Hato samkeppni.
Hann er 28 ára gamall vinstri bakvörður sem hefur ekki baðað sig í stjörnuljóma á ferlinum.
Chavarría spilaði ekki fyrsta leik sinn í La Liga fyrr en 24 ára gamall, fyrir fjórum árum síðan. Eftir að hafa spilað fyrir Olot í spænsku neðri deildunum varð bakvörðurinn fyrst atvinnumaður er hann samdi við Real Zaragoza í næst efstu deild árið 2020.
Hann fór þaðan til Rayo Vallecano til að leika í efstu deild árið 2022. Rayo kom á óvart, þrátt fyrir lítið fjármagn, og stóð uppi í hárinu og sterkum liðum í efstu deild Spánar.
Hann varð að einum bestu bakvörðum deildarinnar og átti til að mynda stórleik gegn Real Madrid, undir stjórn Xabi Alonso, á síðustu leiktíð. Nýr þjálfari hans, Alonso á stóran þátt í því að Chavarría er orðinn leikmaður enska liðsins.
„Þetta er draumur fyrir mig þar sem Chelsea er eitt stærsta félag í heimi. Þetta er stórt tækifæri en ég er undirbúinn og mun vinna hörðum höndum að því að hjálpa liðinu að ná árangri,“ sagði Chavarría við undirskriftina í Lundúnum og bætti við:
„Ég talaði við Xabi. Ég er hér þökk sé Xabi. Fyrir mér er hann einn besti þjálfarinn í fótboltanum í dag.“
Chavarría bætist við stóran hóp leikmanna sem Chelsea hefur fest kaup á í sumar. Þegar hefur liðið fengið hægri bakvörðinn Marco Palestra frá Atalanta, framherjann Emmanuel Emegha, kantmanninn Geovany Quenda, sóknar tengiliðinn Morgan Rogers, miðvörðinn Maxance Lacroix, miðjumennina Jordan Henderson og Valentín Barco og framherjann Danny Welbeck.
Chelsea er með rúmlega 40 leikmenn á skrá í aðalliðshóp sínum og þarf því að skera niður um 15 leikmenn eða svo, þar sem aðeins 25 leikmenn mega vera í hópi skráðum til leiks í ensku úrvalsdeildinni.
Trevoh Chalobah er síðastur til að fara er hann samdi við Como í vikunni, en þegar hafði félagið selt Marc Cucurella, Tyrique George og Andrey Santos.