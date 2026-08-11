Ýmislegt kemur fram í nýrri heimildarmynd um knattspyrnustjórann umdeilda José Mourinho, þar á meðal athyglisvert símtal fyrir þrettán árum síðan og sú staðreynd að hann átti að taka við af Sir Alex Ferguson en ekki David Moyes.
Mourinho átti að taka við Manchester United af Alex Ferguson. Nokkrum klukkustundum eftir að Portúgalinn hafði samþykkt að taka við starfinu hringdi hann og grét.
„Alex, ég get ekki tekið við starfinu því ég hef lofað Chelsea að taka við þeim og ég get ekki svikið loforð mitt,“ sagði hann samkvæmt Netflix-heimildarmyndinni „Mourinho“.
José Mourinho var á leiðinni að taka við Manchester United árið 2013. Forveri hans, Alex Ferguson, segir frá samkomulaginu.
„Honum var boðið starfið, já. Ég settist niður með honum og útskýrði stöðuna og eftir því sem ég best veit þáði hann það. En eftir nokkrar klukkustundir breyttist það,“ segir Ferguson samkvæmt The Telegraph.
Mourinho staðfestir einnig að þeir hafi verið sammála eftir að hann yfirgaf Real Madrid.
„Ég var auðvitað mjög upp með mér því Manchester United hefur ótrúlegt aðdráttarafl. Þegar ég segi að Real Madrid sé stærsta félag heims verð ég að segja að Manchester United er mjög, mjög nálægt. Eitt er ást á fótbolta, annað er ást á ákveðnu félagi. Ég held að þetta sé sterkara en ást á fótbolta, og í grunninn þurfti ég að finna að ég væri elskaður eftir Real Madrid,“ sagði José Mourinho.
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Það varð mjög tilfinningaþrungið fyrir hann að neyðast til að hafna Manchester United.
„Að ég missti af tækifærinu til að verða stjórinn sem tæki við af Sir Alex var dramatískt, en ég sé ekki eftir því, því það var ákvörðun sem ég tók með hjartanu. Ég held að það hafi verið Nietzsche sem sagði að þegar maður gerir eitthvað af ást gerir maður aldrei neitt rangt. Ég gerði það af ást,“ sagði Mourinho.
Þess í stað fékk David Moyes, sem var annar kostur, starfið en hann var rekinn eftir níu mánuði af sex ára samningi sínum.
Mourinho tók við Chelsea í annað sinn og vann ensku úrvalsdeildina tímabilið 2014/2015. Að lokum endaði Mourinho hjá Manchester United þegar hann tók við af Louis van Gaal árið 2016.
Nú er Mourinho snúinn aftur til Real Madrid í annað sinn.