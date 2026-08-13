Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segir að Englandsmeistararnir séu enn að leita að leikmönnum fyrir titilvörn næsta tímabils.
Arsenal gekk frá kaupunum á Bruno Guimaraes frá Newcastle United fyrir 75 milljónir punda um helgina. Félagið hefur einnig fengið Christos Tzolis og Illan Meslier en Arteta segir að Skytturnar séu enn með augun opin fyrir frekari liðsstyrk.
„Við viljum gera meira því í hvert sinn sem við höfum möguleika á því að bæta hópinn verðum við að gera það,“ sagði Arteta.
„Við erum að reyna það af fullum krafti. Málið á markaðnum er að þetta veltur ekki bara á þér. Við erum alveg meðvitaðir um það. En nálgunin, viljinn og löngun félagsins, það er óumdeilanlegt. Við viljum reyna að gera það. En við getum ekki lofað því að við munum gera það því það veltur ekki bara á okkur.“
Arteta segir þó að ekki séu margir leikmenn í boði sem myndu bæta lið Arsenal verulega.
Englandsmeistararnir voru sterklega orðaðir við Vinícius Júnior sem endaði á því að skrifa undir nýjan samning við Real Madrid. Þá ku Arsenal hafa áhuga á Julián Alvarez hjá Atlético Madrid og Bradley Barcola hjá Paris Saint-Germain.
Arsenal gerði 1-1 jafntefli við Como í æfingaleik í gær en hafði betur í vítaspyrnukeppni, 4-3.
Arsenal mætir nýliðum Coventry City í upphafsleik ensku úrvalsdeildarinnar föstudaginn 21. ágúst.