Youri Tielemans gekk til liðs við Manchester United í sumar og skrifaði þar undir fimm ára samning. Þetta var í þriðja skiptið sem Manchester United reyndi að fá leikmanninn og hafðist það loksins.
Youri Tielemans svaraði spurningum fjölmiðla í fyrsta skiptið sem leikmaður Manchester United í dag. Hann gekk til liðs við Manchester-liðið í sumar eftir að félagið nýtti 35 milljón punda kaupákvæði í samningi hans hjá Aston Villa.
Þetta var þó ekki í fyrsta skipti sem Manchester United hefur verið í viðræðum við Tielemans. United hafði áhuga á honum árið 2019 eftir góða frammistöðu hjá Leicester. Liðið náði ekki að landa belgíska leikmanninum þá en félagið hafði aftur áhuga á honum árið 2022. Þá var hins vegar möguleiki á að Frankie De Jong væri á förum frá Barcelona og hafði United meiri áhuga á því. Það endaði þó á því að De Jong varð áfram hjá Barcelona og missti því United af báðum leikmönnunum.
Tielemans gekk til liðs við Manchester United en hann fór til Aston Villa árið 2023 og leið honum vel hjá félaginu.
„Ég er mjög þakklátur Aston Villa, liðið hefur gefið mér allan heiminn. Þetta er frábært félag og við gerðum frábæra hluti saman. En það eru félög fyrir ofan Aston Villa og Manchester United er eitt þeirra.“
Búist er við að Tielemans muni ná vel saman með Bruno Fernandes, fyrirliða liðsins. Hann ætti að losa um pressu á miðjunni sem leyfir Fernandes að færa sig framar á völlinn. Tielemans og Michael Carrick, þjálfari Manchester United, hafa rætt vel saman um hlutverk hans á miðjunni síðan hann gekk til félagsins.