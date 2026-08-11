Aston Villa verður án lykilmannanna Ezri Konsa, Ollie Watkins og Emiliano Martinez í úrslitaleiknum um Ofurbikar UEFA gegn Paris Saint-German annað kvöld þar sem knattspyrnustjórinn Unai Emery vill gefa þeim lengra frí.
Allir þrír leikmennirnir hafa verið orðaðir við brottför frá Villa í sumar. Konsa er mögulegt skotmark Arsenal og Liverpool, Juventus hefur áhuga á Martinez og sögusagnir eru um að Watkins gæti farið til Tyrklands.
Emery segir að leikmennirnir þrír hafi fengið fjögurra vikna frí, í stað þriggja, vegna þátttöku þeirra á heimsmeistaramótinu þar sem allir fóru með landsliðum sínum í leiki um verðlaun.
„Þeir eru ekki hér vegna þess að þeir kláruðu tímabilið 19. júlí og ég gaf þeim fjórar vikur í frí og það er algjörlega nauðsynlegt,“ sagði Unai Emery á blaðamannafundi sínum fyrir leikinn.
„Auðvitað, ef þeir væru hér, hefðum við kannski mun fleiri möguleika, en á sama tíma held ég að PSG verði í sömu stöðu og við. Við munum undirbúa leikinn með leikmönnum, jafnvel nokkrum ungum leikmönnum, eins og við byrjuðum með fyrir fjórum vikum. Auðvitað eru þeir sigurstranglegri,“ sagði Emery.