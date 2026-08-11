Enski boltinn

Notar ekki þrjá af bestu mönnunum sínum í úr­slita­leiknum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ollie Watkins spilaði lítið hlutverk hjá enska landsliðinu en fékk samt fjögurra vikna frí eftir HM.
Ollie Watkins spilaði lítið hlutverk hjá enska landsliðinu en fékk samt fjögurra vikna frí eftir HM. Getty/Neville Williams

Aston Villa verður án lykilmannanna Ezri Konsa, Ollie Watkins og Emiliano Martinez í úrslitaleiknum um Ofurbikar UEFA gegn Paris Saint-German annað kvöld þar sem knattspyrnustjórinn Unai Emery vill gefa þeim lengra frí.

Allir þrír leikmennirnir hafa verið orðaðir við brottför frá Villa í sumar. Konsa er mögulegt skotmark Arsenal og Liverpool, Juventus hefur áhuga á Martinez og sögusagnir eru um að Watkins gæti farið til Tyrklands.

Emery segir að leikmennirnir þrír hafi fengið fjögurra vikna frí, í stað þriggja, vegna þátttöku þeirra á heimsmeistaramótinu þar sem allir fóru með landsliðum sínum í leiki um verðlaun.

„Þeir eru ekki hér vegna þess að þeir kláruðu tímabilið 19. júlí og ég gaf þeim fjórar vikur í frí og það er algjörlega nauðsynlegt,“ sagði Unai Emery á blaðamannafundi sínum fyrir leikinn.

„Auðvitað, ef þeir væru hér, hefðum við kannski mun fleiri möguleika, en á sama tíma held ég að PSG verði í sömu stöðu og við. Við munum undirbúa leikinn með leikmönnum, jafnvel nokkrum ungum leikmönnum, eins og við byrjuðum með fyrir fjórum vikum. Auðvitað eru þeir sigurstranglegri,“ sagði Emery.

Aston Villa FC Enski boltinn Ofurbikar UEFA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið