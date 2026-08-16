Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 16. ágúst 2026 19:56 KR-ingar fagna jöfnunarmarki Arons Sigurðarsonar eftir tíu mínútna leik í seinni hálfleik en þeim tókst ekki að ná inn sigurmarki. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson KR og Breiðablik skildu jöfn 3-3 í stórskemmtilegum leik í 19. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. Blikar leiddu með tveimur mörkum í hálfleik en ólíkt því sem gerðist þegar liðin mættust fyrr á leiktíðinni þá kom KR til baka. Það var frábært veður sem tók á móti liðunum á Meistaravöllum í kvöld. Leikurinn var nokkuð jafn framan af og fengu bæði lið færi til að brjóta ísinn. Það voru hins vegar gestirnir úr Kópavogi sem voru fyrstir á blað í kjölfar þess að Anton Ari Einarsson hafði átt frábæra markvörslu eftir lúmskan skalla Eiðs Gauta Sæbjörnssonar. Kristófer Ingi Kristinsson skoraði tvö mörk fyrir Blika í kvöld en það dugði Breiðabliki ekki að komast í 3-1.Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Kristófer Ingi sýndi mátt sinn og megin KR-ingar lentu í brasi í eigin teig sem endaði með því að Óli Valur Ómarsson fann Kristófer Inga Kristinsson, sem var hreint út sagt magnaður í dag, og skoraði með föstu skoti á mitt markið. Ekki löngu seinna fengu gestirnir vítaspyrnu þegar Halldór Snær Georgsson braut á Þorleifi Úlfarssyni. Halldór Snær bætti hins vegar upp fyrir mistökin og varði spyrnu Höskuldar Gunnlaugssonar. Spyrnan var föst niður til vinstri frá Höskuldi séð en Halldór Snær las hana líkt og opna bók. Halldór Snær las hins vegar aukaspyrnu Kristófers Inga á 38. mínútu ekki jafn vel. Varla var um skotfæri að ræða en Kristófer Ingi sneri boltann fram hjá varnarveggnum og niður í hornið hægra. Staðan var orðin 0-2 og leikmyndin farin að minna á leik liðanna í Kópavoginum. Honum lauk með 6-3 sigri Breiðabliks. Eiður Gauti Sæbjörnsson fagnar hér marki sínu í kvöld.Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Eiður Gauti minnkaði muninn með marki á fjærstöng eftir góða fyrirgjöf Luke Rae og stefndi í að eitt mark myndi skilja liðin að í hálfleik. Annað kom þó á daginn þar sem Höskuldur tíaði boltann upp fyrir Ágúst Orra Þorsteinsson sem skoraði með skoti af stuttu færi í blálok fyrri hálfleiks. Staðan var 1-3 í hálfleik. Snýst allt um ást og trú Eftir rólegar upphafsmínútur í síðari hálfleik skall flóðbylgjan sem KR getur verið á Blikum. Fyrst minnkaði Ástbjörn Þórðarson metin með skalla eftir hornspyrnu Arnórs Ingva Traustasonar. Svo ekki löngu síðar gaf Galdur Guðmundsson á fyrirliðann Aron Sigurðarson sem skoraði með föstu skoti milli fóta Antons Ara og staðan orðin jöfn 3-3. Þorleifur Úlfarsson fær hér vítaspyrnu eftir að Halldór Snær Georgsson, markvörður KR, braut á honum.Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Bæði lið fengu urmul færa og hefðu hæglega getað bætt við fjórða markinu en allt kom fyrir ekki, bæði þökk sé góðum leik markvarða kvöldsins sem og almennt slakri nýtingu færa. Niðurstaðan því 3-3 jafntefli í stórskemmtilegum leik. Stigið gerir hins vegar lítið fyrir bæði lið en KR er nú átta stigum á eftir toppliði Víkings og Breiðablik sjö stigum á eftir Fram sem situr í 3. sæti. Aron Sigurðarson fagnar jöfnunarmarki sínu í kvöld.Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Atvik leiksins Hvar á ég að byrja? Þakið ætlaði að rifna af annars gamalli KR-stúku þegar Aron Sig jafnaði metin í síðari hálfleik. Það er svo rannsóknarefni að það hafi ekki komið sigurmark í þennan leik. Stjörnur og skúrkar Kristófer Ingi var hreint út sagt magnaður í liði Breiðabliks í kvöld. Hann skoraði tvö mörk, var góður í uppspili og var sem KR vissi ekki alveg hvernig ætti að höndla hann og Þorleif Úlfarsson saman í fremstu línu. Aron Sig átti að sama skapi góðan leik í liði heimamanna og þó að Halldór Snær sé eflaust ósáttur við að fá á sig þrjú mörk – þar af eitt úr lúmskri aukaspyrnu – þá var hann mjög öflugur í kvöld. Anton Ari stóð vaktina vel í liði Breiðabliks og þá minnti Ágúst Orri á sig. Erfitt er að setja einhvern á skúrk en Arnór Ingvi fékk HAUG af færum og þó að hann hafi lagt upp mark úr hornspyrnu voru fullmargar sem fóru á grænan. Umgjörð og stemmning Gott veður hefur alltaf sitt að segja og það var virkilega vel mætt á Meistaravelli í kvöld. Það var svo gott sem smekkfullt þegar 10–15 mínútur voru í leik, eitthvað sem er ekki algengt á Íslandi. 2887 manns mættu í Vesturbæinn og voru ekki svikin. Dómarinn Fín frammistaða og hann hélt línunni sem hann setti. Ekki mikið meira um það að segja þó að bæði lið hafi viljað fleiri aukaspyrnur en þau fengu. Halldór Snær Georgsson, markvörður KR, svekkir sig í leiknum í kvöld.Vísir/Guðmundur Þórlaugarson „Gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta“ „Súrt, í hálfleik vorum við 3–1 undir en keyrðum vel á þetta í seinni. Við vorum svolítið fram og til baka en mér fannst við geta stolið þessu í lokin svo þetta er súrt núna,“ sagði Halldór Snær Georgsson, markvörður KR, í viðtali að leik loknum. „Mér fannst við með þennan leik, sérstaklega í lokin. Mér fannst þeir þreyttari en við og við fengum sénsa til að klára þetta. Það hefði verið geggjað,“ bætti markvörðurinn við. Halldór Snær átti margar frábærar markvörslur í kvöld. Hann varði meðal annars vítaspyrnu en er þó eflaust ósáttur við annað mark Breiðabliks. „Ég þarf að sjá markið aftur, hvort ég hafi átt að stilla veggnum upp meira til hægri. Ég þarf að sjá þetta aftur en hefði viljað gera betur.“ Halldór Snær braut af sér í vítinu en bætti upp fyrir það. „Ég sá hann koma í gegn og ætlaði að ná boltanum. Hann var klókur og náði boltanum á undan mér, ég fór í hann. Þetta var víti en gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta.“ Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks,Vísir/Sigurjón Ólafur Ingi: „Vantaði bara upp á þetta síðasta“ „Ég er svekktur. Svekktur að hafa ekki unnið þennan leik. Svekktur með úrslitin en gríðarlega ánægður með frammistöðuna,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, eftir leik. Ólafur Ingi var spurður hvort það væri eitthvað í frammistöðunni sem hefði betur mátt fara. „Færanýting. Við slökkvum á okkur í tvær mínútur. Hornspyrna sem við eigum að gera betur í. Er eins og við rotum aðeins, þeir skora strax í kjölfarið. Fyrir annað markið hjá þeim fáum við mjög góð færi, eftir 3-3 markið líka. Fannst við frábærir í dag.“ Um sóknarleik Breiðabliks í kvöld hafði þjálfarinn þetta að segja: „Dolli (Þorleifur) kemur með helling fyrir okkur. Kristó er búinn að vera frá, frábært fyrir okkur að endurheimta hann. Hann er búinn að vera lengi meiddur núna. Auðvitað eru þetta öflugir leikmenn og frábærir inn í hópinn. Auðvitað geta þeir spilað saman og þeir gerðu virkilega vel í dag. Mér fannst KR ekkert ráða við okkur. Þetta er öðruvísi en síðustu leikir þar sem við höfum verið að mæta meiri blokk. Ef þú nærð að vinna þig út úr pressunni er hellings svæði til að finna, mér fannst við heilt yfir gera það vel. Það vantaði bara upp á þetta síðasta.“ Kom Blikaliðið KR á óvart á einhvern hátt í kvöld? „Ég held ekki. Held að þetta sé keimlíkt fyrri leiknum. Held að það hafi ekki verið þannig. Fannst við framkvæma þetta vel, menn fóru eftir plani. Mjög stoltur og ánægður með frammistöðuna, glaður með það en pínu svekktur fyrir okkar hönd að hafa ekki fengið meira út úr þessu.“ Besta deild karla KR Breiðablik