„Við þurfum að læra í þessum heimi“ Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 16. ágúst 2026 21:04 Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, vill sjá lið sitt læra að lifa í toppbaráttu þar sem hver leikur skiptir gríðarlega miklu máli. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson „Mér líður bara mjög vel. Þetta var skemmtilegur leikur og tilfinningin var að við hefðum átt að geta gert betur,“sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir 3-3 jafntefli við Breiðablik í 19. umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Hann vill sjá lið sitt læra að lifa í toppbaráttu þar sem hver leikur skiptir gríðarlega miklu máli. „Við fengum fleiri góðar stöður, þeir fengu auðvitað hættuleg færi líka, en tilfinningin var að við hefðum getað gert betur í öllum þessum fjölmörgu stöðum sem við fengum á síðasta þriðjung,“bætti Óskar Hrafn við. KR lenti 1–3 undir á Meistaravöllum en kom til baka í síðari hálfleik. Liðið skoraði tvö mörk á rétt rúmum 64 sekúndum og hótaði að hirða stigin þrjú en það gekk ekki að þessu sinni. „Ef ég reyni að greina það sem við náðum ekki að gera þá náðum við ekki að hafa stjórn á spennustiginu. Við þurfum að læra í þessum heimi. Við þurfum að læra að lifa í heiminum þar sem við erum í toppbaráttu þar sem hver leikur er að einhverju leyti úrslitaleikur. Við reynum að sjá í gegnum trén, það er frammistaðan sem skiptir mestu máli en þetta eru mikilvægir leikir og menn finna alveg að þeir eru þar sem þeir eru. Mér fannst við ekki ná að stjórna því nógu vel í dag. Við erum heldur ekki með mjög marga sem hafa verið í þessari stöðu áður, það fer bara í pokann og er mikilvægur lærdómur.“ Voru þetta tvö töpuð stig eða eitt unnið? „Ég horfi á Þórsstigin tvö töpuð, ég horfi á FH-stigin tvö töpuð en ekki þetta. Breiðablik er mjög gott lið. Við spilum þannig leik að það hentar Blikaliðinu vel, erum fljótir, með mikil gæði og sterkir í öðrum boltanum. Ég lít ekki á þetta sem tvö töpuð stig en mér fannst við eiga að gera betur í þessum fjölmörgu stöðum sem við fáum.“ Þorleifur Úlfarsson og Kristófer Ingi Kristinsson byrjuðu sinn fyrsta leik saman í dag. Kom það KR á óvart? „Auðvitað kemur það á óvart þegar lið byrjar með tvo sentara inn á í fyrsta skipti á tímabilinu. Við þegar leikskýrslan kom að það þetta gæti verið líklegt. Þeir ætluðu að herja á hæðarmismuninn og mér fannst við leysa það að mestu leyti vel. Við sofum aðeins á verðinum, sérstaklega í fyrri hálfleik þar sem við erum á eftir mönnum og sleppum mönnum. Við hlaupum ekki nógu hratt til baka. Heilt yfir voru menn að leggja mikið á sig og ég get ekki kvartað yfir neinu. Þetta var hörkuleikur tveggja góðra liða.“ Að endingu var Óskar Hrafn spurður út í mikilvægi þjálfarans þegar lið er óreynt í toppbaráttu. „Það er hluti af því að fara fyrir hópi að miðla allri þeirri reynslu sem maður hefur. Við erum með Hilmar Árna (Halldórsson, aðstoðarþjálfara) sem hefur líka verið í toppbaráttu. Við þurfum að læra hratt en við þurfum líka að passa okkur á því að láta ekki mikilvægi leikjanna og ef við trúum að það sé mikið undir í hverjum leik þurfum við samt að sjá í gegnum það og ekki gleyma því að það sem gerir KR-liðið gott er þegar það sleppir handbremsunni, þegar það brosir og hefur gaman.“ „Mér fannst á köflum í dag að gleðin væri tekin og taugaveiklunin tók yfir. Í seinni hálfleik veit ég ekki hversu margir boltar, frá tveimur góðum fótboltaliðum, fóru upp í loft í fyrstu eða annarri snertingu. Það er eitthvað sem við þurfum að laga. Auðvitað liggur ábyrgðin að stærstum hluta hjá mér, það er alveg ljóst.“ Besta deild karla KR Breiðablik Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Enski boltinn Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Íslenski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn Arteta var „dálítið hissa“ en þetta var sárt fyrir Maresca Enski boltinn Fleiri fréttir „Leiðinlegt að segja það en þetta er svo mikið af einstaklingsmistökum“ „Við þurfum að læra í þessum heimi“ Sölvi Geir: „Allt of snemmt að fara að kíkja á töfluna“ „Gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta“ „Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir“ „Langar bara að verða betri í fótbolta“ Helgi Guðjóns: Tökum eldgömlu klisjuna um einn leik í einu Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Sjá meira