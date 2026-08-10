Enski boltinn

Iraola segir leik­menn Liverpool ekki hafa orku í níu­tíu mínútur

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Andoni Iraola var allt annað en sáttur eftir að Liverpool missti niður tveggja marka forskot og tapaði í öðrum leiknum í röð.
Andoni Iraola var allt annað en sáttur eftir að Liverpool missti niður tveggja marka forskot og tapaði í öðrum leiknum í röð. Getty/Robbie Jay Barratt

Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, er ekki nógu sáttur við líkamlegt ástand sinna leikmanna en það er ljóst að hann gerir miklu meiri kröfur á því sviði en forveri hans í stjórastólnum á Anfield.

Iraola horfði upp á sína menn tapa 3-2 á móti Mónakó og misstu þeir því niður tveggja marka forystu í öðrum leiknum í röð á undirbúningstímabilinu.

Alexander Isak og Florian Wirtz, sem báðir áttu vonbrigðatímabil með Liverpool á síðasta ári, komu heimamönnum í tveggja marka forystu fyrir hálfleik en Mónakó kom til baka og skalli frá Paris Brunner undir lokin tryggði franskan sigur á Anfield.

Í samtali við heimasíðu Liverpool gaf Iraola í skyn að liðið gæti ekki haldið uppi þeim gæðum sem hann býst við af sínum leikmönnum.

„Mér fannst við spila mjög vel í fyrri hálfleik, sérstaklega fyrstu 30 mínúturnar, en eins og staðan er núna höfum við líklega ekki mikið meira fram að færa hvað varðar þau gæði sem þarf til að spila svona. Svo voru þeir miklu betri í seinni hálfleik,“ sagði Iraola.

„Á sama hátt og við vorum betri í fyrri hálfleik voru þeir miklu betri í seinni hálfleik og þeir áttu skilið að snúa leiknum við,“ sagði Iraola.

Aðspurður um þá staðreynd að nokkrir eldri leikmenn fengu sínar fyrstu mínútur á undirbúningstímabilinu í þessum leik sagði Iraola:

„Mér fannst þeir vera á mismunandi stað en flestir voru í góðu ásigkomulagi. Mér fannst þeir sem voru að spila sinn fyrsta leik, eða jafnvel sinn annan leik, hafa orku. Vandamálið núna er líklega að þeir hafa ekki orku í 90 mínútur og þeir byrja að þreytast. Það mun taka tíma með þeim og við þurfum að æfa meira með þeim,“ sagði Iraola.

Liverpool hefur orðið fyrir fjölda meiðsla á undirbúningstímabilinu, sérstaklega í vörninni, þar sem Joe Gomez, Giovanni Leoni og nýi leikmaðurinn Jérémy Jacquet eru allir meiddir. Curtis Jones missti einnig af leiknum gegn Mónakó vegna „vandamála í mjöðm“. 

Varnarmaður Barcelona, Ronald Araújo, er á leið til Liverpool á láni, sem er mikill styrkur fyrir varnarlínu þeirra. Araújo, fyrirliði Barcelona, spilar aðallega sem miðvörður en getur einnig spilað sem hægri bakvörður.

Liverpool mætir Como næst í síðasta leik sínum á undirbúningstímabilinu áður en nýtt tímabil í ensku úrvalsdeildinni hefst gegn Newcastle þann 23. ágúst.

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