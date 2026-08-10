Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. ágúst 2026 22:02 Andoni Iraola var allt annað en sáttur eftir að Liverpool missti niður tveggja marka forskot og tapaði í öðrum leiknum í röð. Getty/Robbie Jay Barratt Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, er ekki nógu sáttur við líkamlegt ástand sinna leikmanna en það er ljóst að hann gerir miklu meiri kröfur á því sviði en forveri hans í stjórastólnum á Anfield. Iraola horfði upp á sína menn tapa 3-2 á móti Mónakó og misstu þeir því niður tveggja marka forystu í öðrum leiknum í röð á undirbúningstímabilinu. Alexander Isak og Florian Wirtz, sem báðir áttu vonbrigðatímabil með Liverpool á síðasta ári, komu heimamönnum í tveggja marka forystu fyrir hálfleik en Mónakó kom til baka og skalli frá Paris Brunner undir lokin tryggði franskan sigur á Anfield. Í samtali við heimasíðu Liverpool gaf Iraola í skyn að liðið gæti ekki haldið uppi þeim gæðum sem hann býst við af sínum leikmönnum. „Mér fannst við spila mjög vel í fyrri hálfleik, sérstaklega fyrstu 30 mínúturnar, en eins og staðan er núna höfum við líklega ekki mikið meira fram að færa hvað varðar þau gæði sem þarf til að spila svona. Svo voru þeir miklu betri í seinni hálfleik,“ sagði Iraola. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) „Á sama hátt og við vorum betri í fyrri hálfleik voru þeir miklu betri í seinni hálfleik og þeir áttu skilið að snúa leiknum við,“ sagði Iraola. Aðspurður um þá staðreynd að nokkrir eldri leikmenn fengu sínar fyrstu mínútur á undirbúningstímabilinu í þessum leik sagði Iraola: „Mér fannst þeir vera á mismunandi stað en flestir voru í góðu ásigkomulagi. Mér fannst þeir sem voru að spila sinn fyrsta leik, eða jafnvel sinn annan leik, hafa orku. Vandamálið núna er líklega að þeir hafa ekki orku í 90 mínútur og þeir byrja að þreytast. Það mun taka tíma með þeim og við þurfum að æfa meira með þeim,“ sagði Iraola. Liverpool hefur orðið fyrir fjölda meiðsla á undirbúningstímabilinu, sérstaklega í vörninni, þar sem Joe Gomez, Giovanni Leoni og nýi leikmaðurinn Jérémy Jacquet eru allir meiddir. Curtis Jones missti einnig af leiknum gegn Mónakó vegna „vandamála í mjöðm“. Varnarmaður Barcelona, Ronald Araújo, er á leið til Liverpool á láni, sem er mikill styrkur fyrir varnarlínu þeirra. Araújo, fyrirliði Barcelona, spilar aðallega sem miðvörður en getur einnig spilað sem hægri bakvörður. Liverpool mætir Como næst í síðasta leik sínum á undirbúningstímabilinu áður en nýtt tímabil í ensku úrvalsdeildinni hefst gegn Newcastle þann 23. ágúst. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Íslenski boltinn Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd Fótbolti „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Fótbolti „Mér líður frábærlega“ Enski boltinn Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Fótbolti UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Fótbolti Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Enski boltinn Gunnlaugur Árni hætti keppni á miðjum hræðilegum fyrsta hring Golf Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Fótbolti Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Fótbolti Fleiri fréttir „Mér líður frábærlega“ Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo Englandsmeistararnir ekki sannfærandi Í hóp lufsulegra lánsmanna Liverpool Mætti þrátt fyrir ráð um annað í skugga ásakana Aston Villa hyggst fylla í götin Ellefu ensk lið í eldlínunni víðsvegar um heim Andri Lucas aftur á skotskónum eftir meiðsli Grípa í taumana eftir banaslys Bruno orðinn leikmaður Arsenal: „Ég verð ykkar stríðsmaður“ Táningur Manchester United fær 24 karata gullspjald Liverpool fær miðvörð Barcelona á láni Coventry keypti leikmann af mótherjum Valsmanna Vildi ekki selja fyrirliðann og lofar að styrkja liðið í staðinn Arteta segir að leikmenn Arsenal hafi verið „brjálaðir“ eftir tapið Segir að nýi maðurinn í brúnni hjá Newcastle sé „rokkstjarna“ NBA-goðsögn fjárfestir í enska fótboltafélaginu Ipswich Town Barcelona blandar sér í baráttuna um Rodri Sauð á leikmönnum Arsenal eftir tapið fyrir Betis Fann fyndna lausn á fljótfæru húðflúri sínu Gamli West Ham-leikmaðurinn allt í öllu á sigri á Arsenal Jaissle ráðinn aðalþjálfari Newcastle Sagði það „augljósa“ ákvörðun að velja Man City frekar en Arsenal Konan sem á að rífa upp gengi Manchester United Chelsea tapaði fyrsta leik Mudryks í tvö ár Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust Sjá meira