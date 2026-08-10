Højbjerg hafnaði Newcastle

Fyrirliði danska landsliðsins í fótbolta, Pierre-Emile Højbjerg, hefur hafnað samningi sem Newcastle bauð honum. Hann er búinn að vera hjá Marseille síðan 2024.
Newcastle var tilbúið að bjóða í Pierre-Emile Højbjerg og virðist Marseille hafa samþykkt tilboð í leikmanninn. Svo virðist þó að Højbjerg hafi ekki viljað ganga til liðs við Newcastle og hafnað samningnum sem liðið bauð.
🚨⚠️ EXCLUSIVE: Pierre Emile Højbjerg’s move to Newcastle currently OFF following new talks in the recent hours.#NUFC were prepared to pay what OM wanted but Højbjerg has decided to turn down the proposal. pic.twitter.com/fVT5iD2XDT— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026
🚨⚠️ EXCLUSIVE: Pierre Emile Højbjerg’s move to Newcastle currently OFF following new talks in the recent hours.#NUFC were prepared to pay what OM wanted but Højbjerg has decided to turn down the proposal. pic.twitter.com/fVT5iD2XDT
Højbjerg er 31 árs og lék í ensku úrvalsdeildinni í níu ár með bæði Southampton og Tottenham. Newcastle hefur verið duglegt á félagsskiptamarkaðnum en þó aðallega hefur félagið verið að selja leikmenn.
Anthony Gordon, Sandro Tonali og Bruno Guimaraes hafa allir þrír farið frá Newcastle. Þetta voru bestu leikmenn liðsins og því hefur liðið stór skörð til að fylla.
Højbjerg hefur spilað 97 landsleiki fyrir danska landsliðið og hefur borið fyrirliðabandið síðan árið 2024 þegar Simon Kjær hætti í landsliðinu.