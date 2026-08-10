Enski boltinn

Eig­andi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gríski kaupsýslumaðurinn Evangelos Marinakis keypti Nottingham Forest árið 2017. Nú leitar hann réttar síns fyrir dómstólum.
Gríski kaupsýslumaðurinn Evangelos Marinakis keypti Nottingham Forest árið 2017. Nú leitar hann réttar síns fyrir dómstólum. Getty/Michael Regan

Evangelos Marinakis, eigandi Nottingham Forest, hefur ákveðið að lögsækja Crystal Palace vegna borða sem stuðningsmenn þeirra afhjúpuðu og sýndi eiganda Nottingham Forest halda byssu að höfði miðjumannsins Morgan Gibbs-White.

Lögmenn Marinakis lögðu fram meiðyrðakröfuna fyrir Hæstarétti í dag þar sem CPFC Limited er skráð sem annar af tveimur stefndu.

Á borðanum, sem sást í 1-1 jafntefli liðanna í ensku úrvalsdeildinni á Selhurst Park í ágúst síðastliðnum, stóð: „Herra Marinakis kemur ekki nálægt fjárkúgun, hagræðingu úrslita, fíkniefnasmygli eða spillingu.“

Marinakis hefur staðfastlega neitað öllum rangindum í tengslum við slíkar ásakanir.

Í nóvember 2025 ákærði enska knattspyrnusambandið Crystal Palace fyrir að hafa ekki tryggt að stuðningsmenn hegðuðu sér ekki á óviðeigandi, móðgandi, særandi eða ögrandi hátt.

Þótt borðinn hafi ekki verið tilgreindur sem ástæða ákærunnar gilda strangar reglur um skilaboð sem innihalda meiðandi, pólitísk og móðgandi slagorð.

Enski landsliðsmaðurinn Gibbs-White var nálægt því að yfirgefa Forest síðasta sumar eftir að Tottenham virtist hafa virkjað sextíu milljóna punda riftunarákvæði.

En hann skrifaði undir nýjan samning um að vera áfram hjá Forest og ræddi ákvörðun sína í viðtali ásamt Marinakis.

Forest, í eigu Marinakis, hafði tekið sæti Crystal Palace í Evrópudeildinni á síðasta tímabili eftir að félagið frá Suður-London var fellt niður í Sambandsdeildina fyrir að brjóta reglur UEFA um fjölklúbbaeignarhald.

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