Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. ágúst 2026 19:20 Gríski kaupsýslumaðurinn Evangelos Marinakis keypti Nottingham Forest árið 2017. Nú leitar hann réttar síns fyrir dómstólum. Getty/Michael Regan Evangelos Marinakis, eigandi Nottingham Forest, hefur ákveðið að lögsækja Crystal Palace vegna borða sem stuðningsmenn þeirra afhjúpuðu og sýndi eiganda Nottingham Forest halda byssu að höfði miðjumannsins Morgan Gibbs-White. Lögmenn Marinakis lögðu fram meiðyrðakröfuna fyrir Hæstarétti í dag þar sem CPFC Limited er skráð sem annar af tveimur stefndu. Á borðanum, sem sást í 1-1 jafntefli liðanna í ensku úrvalsdeildinni á Selhurst Park í ágúst síðastliðnum, stóð: „Herra Marinakis kemur ekki nálægt fjárkúgun, hagræðingu úrslita, fíkniefnasmygli eða spillingu.“ Marinakis hefur staðfastlega neitað öllum rangindum í tengslum við slíkar ásakanir. Evangelos Marinakis is suing Crystal Palace for a banner unfurled by their fans depicting the Nottingham Forest owner holding a gun to midfielder Morgan Gibbs-White's head.Marinakis' lawyers lodged the defamation claim in the High Court on Monday, with CPFC Limited listed as… pic.twitter.com/uxpLUnbfCf— Match of the Day (@BBCMOTD) August 10, 2026 Í nóvember 2025 ákærði enska knattspyrnusambandið Crystal Palace fyrir að hafa ekki tryggt að stuðningsmenn hegðuðu sér ekki á óviðeigandi, móðgandi, særandi eða ögrandi hátt. Þótt borðinn hafi ekki verið tilgreindur sem ástæða ákærunnar gilda strangar reglur um skilaboð sem innihalda meiðandi, pólitísk og móðgandi slagorð. Enski landsliðsmaðurinn Gibbs-White var nálægt því að yfirgefa Forest síðasta sumar eftir að Tottenham virtist hafa virkjað sextíu milljóna punda riftunarákvæði. En hann skrifaði undir nýjan samning um að vera áfram hjá Forest og ræddi ákvörðun sína í viðtali ásamt Marinakis. Forest, í eigu Marinakis, hafði tekið sæti Crystal Palace í Evrópudeildinni á síðasta tímabili eftir að félagið frá Suður-London var fellt niður í Sambandsdeildina fyrir að brjóta reglur UEFA um fjölklúbbaeignarhald. 🚨💣 BREAKING: Nottingham Forest owner Marinakis files defamation suit against Crystal Palace.Claim relates to the banner displayed during a match between the two clubs in August last year.@TheLawyermag pic.twitter.com/t0dKKnr6Wz— Palace Report (@PalaceReport) August 10, 2026 Enski boltinn Crystal Palace FC Nottingham Forest Mest lesið Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Íslenski boltinn Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd Fótbolti „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Fótbolti „Mér líður frábærlega“ Enski boltinn Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Fótbolti UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Fótbolti Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Enski boltinn Gunnlaugur Árni hætti keppni á miðjum hræðilegum fyrsta hring Golf Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Fótbolti Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Fótbolti Fleiri fréttir „Mér líður frábærlega“ Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo Englandsmeistararnir ekki sannfærandi Í hóp lufsulegra lánsmanna Liverpool Mætti þrátt fyrir ráð um annað í skugga ásakana Aston Villa hyggst fylla í götin Ellefu ensk lið í eldlínunni víðsvegar um heim Andri Lucas aftur á skotskónum eftir meiðsli Grípa í taumana eftir banaslys Bruno orðinn leikmaður Arsenal: „Ég verð ykkar stríðsmaður“ Táningur Manchester United fær 24 karata gullspjald Liverpool fær miðvörð Barcelona á láni Coventry keypti leikmann af mótherjum Valsmanna Vildi ekki selja fyrirliðann og lofar að styrkja liðið í staðinn Arteta segir að leikmenn Arsenal hafi verið „brjálaðir“ eftir tapið Segir að nýi maðurinn í brúnni hjá Newcastle sé „rokkstjarna“ NBA-goðsögn fjárfestir í enska fótboltafélaginu Ipswich Town Barcelona blandar sér í baráttuna um Rodri Sauð á leikmönnum Arsenal eftir tapið fyrir Betis Fann fyndna lausn á fljótfæru húðflúri sínu Gamli West Ham-leikmaðurinn allt í öllu á sigri á Arsenal Jaissle ráðinn aðalþjálfari Newcastle Sagði það „augljósa“ ákvörðun að velja Man City frekar en Arsenal Konan sem á að rífa upp gengi Manchester United Chelsea tapaði fyrsta leik Mudryks í tvö ár Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust Sjá meira