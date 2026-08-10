Fótbolti

Liverpool og Barcola náð sam­komu­lagi

Andri Broddason skrifar
Liverpool og PSG eru nú í viðræðum um verðmiða á franska leikmanninum Bradley Barcola.
Liverpool og PSG eru nú í viðræðum um verðmiða á franska leikmanninum Bradley Barcola. Sarah Stier/Getty Images

Liverpool hefur náð samkomulagi við Bradely Barcola, leikmann PSG, um að ganga til liðs við enska félagið. Nú þurfa Liverpool og PSG að ná samkomulagi um verð á leikmanninum.

Bradley Barcola átti gott tímabil með PSG í fyrra þar sem hann skoraði ellefu mörk og gaf eina stoðsendingu í 29 leikjum í frönsku úrvalsdeildinni. Einnig spilaði hann stórt hlutverk fyrir franska landsliðið á heimsmeistaramótinu þar sem hann skoraði þrjú mörk.

Liverpool hefur verið mjög áhugasamt um að fá leikmanninn og hafa verið í miklum viðræðum við hann. Nú virðist sem félagið hafi náð samkomulagi við leikmanninn en næsta verkefni er að ræða við PSG um kaupverð á leikmanninum. Búist er við að PSG vilji fá háa upphæð fyrir leikmanninn.

Barcola er aðeins 23 ára og ólst upp hjá Lyon í Frakklandi. Hann spilaði sinn fyrsta leik í frönsku úrvalsdeildinni árið 2021 og gekk til liðs við PSG árið 2023. Þar hefur hann spilað 88 leiki og skorað í þeim 29 mörk.

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