Fótbolti

Everton og Crystal Palace skiptast á leik­mönnum

Andri Broddason skrifar
Dwight McNeil og Brennan Johnson hafa skipt um lið.
Dwight McNeil og Brennan Johnson hafa skipt um lið. Vísir/Getty

Everton og Crystal Palace hafa gert leikmannaskipti þar sem Dwight McNeil fer til Crystal Palace og Brennan Johnson fer til Everton.

Búist er við að báðir leikmennirnir fari í læknisskoðun í dag og að skiptin verði kláruð eftir það. Báðir leikmenn skrifa undir fjögurra ára samning við sitt lið.

Dwight McNeil var sterklega orðaður við Crystal Palace fyrr á árinu en ekkert varð af því. Nú hefur hann loks náð að ganga til liðs við félagið.

Kona McNeil, Megan Sharpley, gagnrýndi Crystal Palace sterklega á samfélagsmiðlum þar sem Crystal Palace virðist hafa hætt við leikmannaskiptin á síðustu stundu. McNeil var búinn að fara í læknisskoðun hjá Crystal Palace en nú hefur samningurinn verið endurvakinn. Nú hafa verið gerð leikmannaskipti þar sem Brennan Johnson kemur í staðinn.

Brennan Johnson gekk til liðs við Crystal Palace í janúar eftir að hafa verið leikmaður Tottenham. Crystal Palace vann sinn fyrsta Evróputitil þegar liðið vann Rayo Vallecano í úrslitaleik Sambandsdeildar Evrópu en Johnson kom þó ekki inn á í úrslitaleiknum.

Johnson náði ekki að skora fyrir Crystal Palace þrátt fyrir að spila 26 leiki fyrir félagið í öllum keppnum.

Everton tekur á móti Crystal Palace í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar sem fer fram 22. ágúst. Þá fá McNeil og Johnson að mæta sínum gömlu félögum.

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