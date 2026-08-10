Enski boltinn

„Mér líður frá­bær­lega“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Andri Lucas Guðjohnsen fagnar marki sínu fyrir Blackburn Rovers í leiknum á móti Burton Albion um helgina.
Andri Lucas Guðjohnsen fagnar marki sínu fyrir Blackburn Rovers í leiknum á móti Burton Albion um helgina. Getty/Andrew Kearns

Andri Lucas Guðjohnsen og félagar í Blackburn Rovers eru að hefja tímabil í ensku B-deildinni og Andri minnti á sig um helgina.

Andri Lucas skoraði þá gott mark í 2-1 sigri á Burton Albion í enska deildabikarnum. Markið kom á 81. mínútu leiksins og jafnaði metin í 1-1. Andri skoraði þar með skalla af stuttu færi en markið má sjá hér fyrir neðan.

Það er gott að sjá íslenska landsliðsframherjann finna markaskóna á ný eftir mikinn vonbrigðaendi á síðustu leiktíð.

Eftir leikinn var Andri Lucas tekinn í viðtal á miðlum Blackburn Rovers.

„Ég ætla mér að skora. Ég fer inn í hvern einasta leik og hugsa bara að ég vilji skora eitt, tvö eða þrjú mörk. Bara reyna að vera alltaf inni í teignum og þegar við erum í sókn, þegar við erum hátt uppi á vellinum, taka hlaupin, vera alltaf á hreyfingu. Þannig að ég veit að ég er tilbúinn þegar tækifærið gefst,“ sagði Andri Lucas.

Andri var kominn með sjö mörk í fyrstu sautján leikjunum í ensku B-deildinni á síðustu leiktíð þegar hann meiddist aftan í læri um jólin. Hann snéri aftur en meiddist á ökkla í mars og missti af síðustu tíu deildarleikjum tímabilsins.

Viðtalsmaðurinn forvitnaðist um það hvernig Andra liði líkamlega en hann varð fyrir ökklameiðslum í vor og missti af lokum tímabilsins. Hann er að komast í gang en líður honum vel?

„Já, mér líður frábærlega. Mér finnst ég hafa haft góð áhrif í dag. Ég sýndi mig með hreyfingum mínum og ég byrjaði bara nokkuð vel. Ég er virkilega ánægður með markið mitt í dag en líka bara með samspilið og einvígin sem ég fór í. Þannig að ég er bara virkilega ánægður með hvernig mér líður almennt,“ sagði Andri eins og sjá má hér fyrir neðan.

Enski boltinn

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