„Mér líður frábærlega“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. ágúst 2026 22:31 Andri Lucas Guðjohnsen fagnar marki sínu fyrir Blackburn Rovers í leiknum á móti Burton Albion um helgina. Getty/Andrew Kearns Andri Lucas Guðjohnsen og félagar í Blackburn Rovers eru að hefja tímabil í ensku B-deildinni og Andri minnti á sig um helgina. Andri Lucas skoraði þá gott mark í 2-1 sigri á Burton Albion í enska deildabikarnum. Markið kom á 81. mínútu leiksins og jafnaði metin í 1-1. Andri skoraði þar með skalla af stuttu færi en markið má sjá hér fyrir neðan. View this post on Instagram A post shared by Blackburn Rovers (@rovers) Það er gott að sjá íslenska landsliðsframherjann finna markaskóna á ný eftir mikinn vonbrigðaendi á síðustu leiktíð. Eftir leikinn var Andri Lucas tekinn í viðtal á miðlum Blackburn Rovers. „Ég ætla mér að skora. Ég fer inn í hvern einasta leik og hugsa bara að ég vilji skora eitt, tvö eða þrjú mörk. Bara reyna að vera alltaf inni í teignum og þegar við erum í sókn, þegar við erum hátt uppi á vellinum, taka hlaupin, vera alltaf á hreyfingu. Þannig að ég veit að ég er tilbúinn þegar tækifærið gefst,“ sagði Andri Lucas. Andri var kominn með sjö mörk í fyrstu sautján leikjunum í ensku B-deildinni á síðustu leiktíð þegar hann meiddist aftan í læri um jólin. Hann snéri aftur en meiddist á ökkla í mars og missti af síðustu tíu deildarleikjum tímabilsins. Viðtalsmaðurinn forvitnaðist um það hvernig Andra liði líkamlega en hann varð fyrir ökklameiðslum í vor og missti af lokum tímabilsins. Hann er að komast í gang en líður honum vel? „Já, mér líður frábærlega. Mér finnst ég hafa haft góð áhrif í dag. Ég sýndi mig með hreyfingum mínum og ég byrjaði bara nokkuð vel. Ég er virkilega ánægður með markið mitt í dag en líka bara með samspilið og einvígin sem ég fór í. Þannig að ég er bara virkilega ánægður með hvernig mér líður almennt,“ sagði Andri eins og sjá má hér fyrir neðan. View this post on Instagram A post shared by Blackburn Rovers (@rovers) Enski boltinn Mest lesið Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Íslenski boltinn Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd Fótbolti „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Fótbolti „Mér líður frábærlega“ Enski boltinn Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Fótbolti UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Fótbolti Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Enski boltinn Gunnlaugur Árni hætti keppni á miðjum hræðilegum fyrsta hring Golf Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Fótbolti Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Fótbolti Fleiri fréttir „Mér líður frábærlega“ Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo Englandsmeistararnir ekki sannfærandi Í hóp lufsulegra lánsmanna Liverpool Mætti þrátt fyrir ráð um annað í skugga ásakana Aston Villa hyggst fylla í götin Ellefu ensk lið í eldlínunni víðsvegar um heim Andri Lucas aftur á skotskónum eftir meiðsli Grípa í taumana eftir banaslys Bruno orðinn leikmaður Arsenal: „Ég verð ykkar stríðsmaður“ Táningur Manchester United fær 24 karata gullspjald Liverpool fær miðvörð Barcelona á láni Coventry keypti leikmann af mótherjum Valsmanna Vildi ekki selja fyrirliðann og lofar að styrkja liðið í staðinn Arteta segir að leikmenn Arsenal hafi verið „brjálaðir“ eftir tapið Segir að nýi maðurinn í brúnni hjá Newcastle sé „rokkstjarna“ NBA-goðsögn fjárfestir í enska fótboltafélaginu Ipswich Town Barcelona blandar sér í baráttuna um Rodri Sauð á leikmönnum Arsenal eftir tapið fyrir Betis Fann fyndna lausn á fljótfæru húðflúri sínu Gamli West Ham-leikmaðurinn allt í öllu á sigri á Arsenal Jaissle ráðinn aðalþjálfari Newcastle Sagði það „augljósa“ ákvörðun að velja Man City frekar en Arsenal Konan sem á að rífa upp gengi Manchester United Chelsea tapaði fyrsta leik Mudryks í tvö ár Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust Sjá meira