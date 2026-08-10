Erling Braut Haaland hefur verið gríðarlega vinsæll síðan honum gekk vel á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Nú hefur vinskapur hans við breskan milljarðamæring vakið athygli.
Erling Braut Haaland hefur átt langt og strangt tímabil í fótbolta þar sem hann spilaði í ensku úrvalsdeildinni með Manchester City og komst svo í 8-liða úrslit heimsmeistaramótsins með Noregi. Við hliðina á fjölskyldu Haalands sat Umar Kamani sem hefur verið mikill vinur Norðmannsins.
View this post on Instagram A post shared by Umar Kamani (@umarkamani)
A post shared by Umar Kamani (@umarkamani)
Umar Kamani er búsettur í Manchester og er mikill aðdáandi Manchester City. Hann stofnaði fatamerkið PrettyLittleThings og varð milljarðamæringur þökk sé fyrirtækinu. Eftir að Haaland gekk til liðs við Manchester City hefur hann kynnst Kamani og þeir hafa náð vel saman.
Haaland hefur sést mikið í höfuðstöðvum PrettyLittleThings í Manchester þar sem hann hefur verið að heimsækja Kamani. Vinskapur þeirra hefur greinilega náð einnig til fjölskyldu Haalands þar sem sumarið 2023 sáust þeir feðgar á snekkjunni hans Kamani.
Nú síðast sást Kamani með Haaland þar sem hann er í sumarfríi eftir heimsmeistaramótið. Allir leikmenn heimsmeistaramótsins eru skikkaðir í allavega þriggja vikna frí eftir heimsmeistaramótið til að passa upp á álag leikmanna.