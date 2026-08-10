Búist er við að Jeff Bezos, stofnandi Amazon, muni fjárfesta í enska stórliðinu Liverpool. Hann mun vera hluti af fjárfestingarhóp sem myndi eiga þriðjung í félaginu.
Samkvæmt Sky Sports mun fjárfestingarhópur þar sem Jeff Bezos, stofnandi Amazon, og Eduardo Saverin, einn stofnenda Facebook, verða hluti af. Fenway Sports Group hefur átt stóran hluta félagsins síðan árið 2010.
Búist er við að formleg tilkynning um kaupin komi á næstu tveim vikum. Saverin og Bezos eru báðir með ríkustu mönnum heims og mun þetta verða einn stærsti íþróttasamningur allra tíma. Bezos hefur ekki áður verið tengdur við fótbolta en íþróttin hefur stækkað gríðarlega sem hefur kveikt á áhuga hans.
Saverin hefur áður boðið í lið í ensku úrvalsdeildinni. Árið 2022 var hann hluti af hóp sem gerði tilboð í Chelsea en það fór í vaskinn eftir innrás Rússlands í Úkraínu.
FSG, núverandi meirihlutaeigendur í Liverpool, eignaðist sinn hlut árið 2010 þegar enska félagið var í miklum fjárhagsvandræðum. Síðan þá hefur virði félagsins hækkað mikið og svo virðist sem stærstu fjárfestar heims séu farnir að horfa á fótboltann sem gott fjárfestingartækifæri. FSG á einnig hlut í hafnaboltaliðinu Boston Red Sox.