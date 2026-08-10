Jose Mourinho hefur gefið það út að hann var búinn að samþykkja að taka við sem þjálfari Manchester United eftir að Sir Alex Ferguson hætti. Hann ákvað þó á síðustu stundu að fara aftur til Chelsea.
Nýir heimildaþættir um portúgalska fótboltaþjálfarann Jose Mourinho munu koma á Netflix í ágúst en þar hafa ýmsar nýjar upplýsingar komið fram. Í þáttunum kemur í ljós að honum hafi verið boðið að verða þjálfari Manchester United eftir að Sir Alex Ferguson hætti þar sem þjálfari.
Stuttu eftir að hann virtist samþykkja að taka við Manchester-liðinu hringdi hann svo grátandi í Ferguson og tjáði honum að hann væri að ganga til liðs við Chelsea. Hann var búinn að gefa þeim loforð og gat ekki brotið það loforð.
Mourinho var á þessum tíma nýfarinn frá Real Madrid sem þjálfari. Hann var að ganga til liðs við Chelsea í annað skipti á ferlinum en hann vann fyrsta Englandsmeistaratitil félagsins í yfir 50 ár árið 2004. Hann gekk aftur til félagsins árið 2013 eftir að hafa farið frá Real Madrid og varð aftur Englandsmeistari árið eftir.
Manchester United var að skilja eftir stórt gat þar sem sigursælasti þjálfari í sögu ensku úrvalsdeildarinnar var að fara frá liðinu. Hann hafði unnið þrettán Englandsmeistaratitla með félaginu en Mourinho lýsti því sem miklum heiðri að vera boðið að þjálfa Manchester United.
Hann varð þó þjálfari liðsins seinna árið 2016 og var þar þjálfari í rúm tvö ár. Hjá félaginu náði hann að vinna deildarbikarinn og Evrópudeildina en var rekinn í desember 2018 eftir slæman árangur.
Nú hefur Mourinho snúið aftur til Real Madrid eftir að Xabi Alonso vék þar frá störfum á síðasta tímabili. Þegar hann fór frá félaginu árið 2013 var hann í deilum við ýmsa leikmenn liðsins og þá sérstaklega við fyrirliða liðsins Iker Casillas.