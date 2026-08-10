Liverpool hefur staðfest að miðvörðurinn Ronald Araujo sé kominn til enska úrvalsdeildarfélagsins á lánssamningi út tímabilið en hann kemur frá Spánarmeisturum Barcelona.
Liverpool er einnig með kauprétt á leikmanninum fyrir 55 milljónir evra næsta sumar en Liverpool greiðir ekkert lánsgjald og Araujo tók á sig launalækkun til að gera félagaskiptin möguleg.
The Athletic segir frá þessu og greindi líka frá því á laugardag að Liverpool væri í þann mund að semja við varnarmanninn, sem fór í læknisskoðun á sunnudag. Búist er við að hann taki þátt í æfingum með liðinu í þessari viku.
Heimildarmenn innan félagsins sem þekkja til málsins, og tjáðu sig með skilyrði um nafnleynd, gáfu til kynna að Liverpool hefði viljað fá leikmanninn vegna leiðtogahæfileika og fjölhæfni Araujo.
Einnig er búist við að félagið haldi áfram að meta möguleika sína á leikmannamarkaðnum en kantmaður er talinn vera í forgangi.
We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance 🙌🔴 pic.twitter.com/RGfTzawvqR— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026
We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance 🙌🔴 pic.twitter.com/RGfTzawvqR
Koma Araujo, sem getur einnig spilað sem hægri bakvörður, styrkir varnarmöguleika Andoni Iraola, en yfirþjálfari Liverpool hafði áður sagt að liðið væri „þunnskipað“ í vörninni.
Ibrahima Konate fór á frjálsri sölu og gekk til liðs við Real Madrid eftir að samningur hans rann út, á meðan Giovanni Leoni er enn frá eftir að hafa slitið krossband í september og búist er við að Joe Gomez missi af byrjun tímabilsins vegna vöðvameiðsla sem hann varð fyrir á undirbúningstímabilinu.
Franski varnarmaðurinn Jeremy Jacquet hefur formlega gengið til liðs við félagið í sumar frá Rennes eftir að samkomulag náðist um félagaskipti hans í vetrarglugganum, þó að hann hafi ekki spilað síðan í febrúar vegna axlarmeiðsla og annað vandamál hefur haldið honum frá undirbúningstímabili Liverpool.