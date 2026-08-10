Skagamenn eru hingað til eina liðið sem hefur náð að skora sextíu mörk í fyrstu átján leikjum sínum á Íslandsmóti karla í fótbolta en KR-ingar eru í dauðafæri að bætast í hópinn í kvöld.
KR-ingar heimsækja Framara í Úlfarsárdal í lokaleik átjándu umferðar í kvöld en leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland og hefst útsendingin klukkan 19.00.
Skagamenn slógu þáverandi markamet um fimmtán mörk þegar þeir skoruðu 62 mörk í 18 leikjum sínum sumarið 1993.
Síðan þá hefur engu liði tekist að skora sextíu mörk í fyrstu átján leikjunum en það gæti breyst í kvöld.
KR-liðið í Bestu deildinni í sumar er aðeins einu marki frá því að bætast í þennan afar fámenna hóp.
KR-ingar skoruðu sitt 59. mark í síðustu umferð og fengu reyndar fjölda færa til að bæta við mörkum í 1-1 jafntefli á móti FH.
Það tókst ekki og þeir eru því enn þremur mörkum frá því að jafna ótrúlegt afrek Skagamanna frá 1993.
Víkingar skoruðu tvö mörk í 2-2 jafntefli við ÍBV í gær og eru því með 58 mörk í 18 leikjum í sumar. Þeir skipa þriðja sætið á listanum yfir flest mörk í fyrstu átján deildarleikjum sumarsins.