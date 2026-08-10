Íslenski boltinn

KR-ingar geta ógnað ó­trú­legu af­reki Skagamanna í kvöld

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Aron Sigurðarson er markahæsti leikmaðurinn í markahæsta liðinu í Bestu deild karla í sumar.
Aron Sigurðarson er markahæsti leikmaðurinn í markahæsta liðinu í Bestu deild karla í sumar. Vísir/Anton Brink

Skagamenn eru hingað til eina liðið sem hefur náð að skora sextíu mörk í fyrstu átján leikjum sínum á Íslandsmóti karla í fótbolta en KR-ingar eru í dauðafæri að bætast í hópinn í kvöld.

KR-ingar heimsækja Framara í Úlfarsárdal í lokaleik átjándu umferðar í kvöld en leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland og hefst útsendingin klukkan 19.00.

Skagamenn slógu þáverandi markamet um fimmtán mörk þegar þeir skoruðu 62 mörk í 18 leikjum sínum sumarið 1993.

Síðan þá hefur engu liði tekist að skora sextíu mörk í fyrstu átján leikjunum en það gæti breyst í kvöld.

KR-liðið í Bestu deildinni í sumar er aðeins einu marki frá því að bætast í þennan afar fámenna hóp.

KR-ingar skoruðu sitt 59. mark í síðustu umferð og fengu reyndar fjölda færa til að bæta við mörkum í 1-1 jafntefli á móti FH.

Það tókst ekki og þeir eru því enn þremur mörkum frá því að jafna ótrúlegt afrek Skagamanna frá 1993.

Víkingar skoruðu tvö mörk í 2-2 jafntefli við ÍBV í gær og eru því með 58 mörk í 18 leikjum í sumar. Þeir skipa þriðja sætið á listanum yfir flest mörk í fyrstu átján deildarleikjum sumarsins.

  • Flest mörk í fyrstu átján leikjunum 1977–2025:
  • 62 mörk – ÍA 1993
  • 59 - KR 2026*
  • 58 – Víkingur 2026
  • 54 – Víkingur 2025
  • 53 – FH 2005
  • 50 – ÍA 1995
  • 50 – Valur 2020
  • 49 – FH 2009
  • 47 – ÍA 1978
  • 47 – Víkingur 2023
  • * Hafa aðeins leikið 17 leiki
Besta deild karla KR Fram

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