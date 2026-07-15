Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular veðurviðvaranir á Vestfjörðum, miðhálendinu, Ströndum, Norðurlandi vestra og í Breiðafirði vegna hvassviðris.
Fyrstu viðvaranirnar tóku gildi í Breiðafirði og á Vestfjörðum klukkan sex. Þær eru í gildi til hádegis og þrjú síðdegis. Núna klukkan átta og níu fara í gildi viðvarnir bæði á Ströndum og Norðurlandi vestra og síðan á miðhálendinu. Þær verða í gildi annars vegar til átta í kvöld og hins vegar til sex síðdegis.
Spáð er þrettán til tuttugu metrum á sekúndu og hviðum í kringum þrjátíu metra á sekúndu við fjöll. Vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki, sér í lagi þau sem eru viðkvæm fyrir vindi.
Veðurfræðingur Vegagerðarinnar hvetur vegfarendur til að fylgjast með veðurspám og útgefnum viðvörunum. Hann spáir því að hviðurnar geti farið upp í 35 metra á skúndu á Vesturlandi og Vestfjörðum fram á kvöld.