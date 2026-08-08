Hættu við að taka á loft vegna fugls sem hafnaði á vélinni

Flugvél Icelandair þurfti að hætta við að taka á loft frá Reykjavíkurflugvelli rétt fyrir flugtak vegna fugls sem hafnaði á vélinni.
Vélin átti að fljúga frá Reykjavík til Egilsstaða.
„Það lenti fugl á vélinni rétt fyrir flugtak. Því var, í öryggisskyni, hætt við flugtak. Það er verið að skoða vélina. Því verður skipt um vél, og það er komið nýtt flug,“ segir Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair, segir í samtali við fréttastofu.
„Þegar svona gerist, þá er það bara verklag, þá er hætt við flugtakið. Það þarf að skoða hvort einhverjar skemmdir hafi orðið á vélinni.“
Ásdís segir nákvæma tímasetningu á nýja fluginu ekki liggja nákvæmlega fyrir, en samkvæmt vef Isavia fer sú vél í loftið klukkan 20:50, en það jafngildir um tveggja og hálfs tíma seinkunn.
Samkvæmt ábendingu sem fréttastofu barst um málið var það gæsahópur sem flaug í veg fyrir vélina, í annan hreyfilinn. Þá fylgdi lýsingunni að vélin hafi nelgt niður í flugtakinu.