Veður

Rigning og hvasst öðrum megin en sól og bjart hinum megin

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hiti á landinu verður á bilinu átta til 26 stig í dag.
Hiti á landinu verður á bilinu átta til 26 stig í dag. Vísir/Anton Brink

Veðurstofa Íslands spáir suðvestlægri átt og rigningu eða súld en annars bjart með köflum fyrir austan. Hiti á landinu verður frá ellefu stigum upp í 26 stig. Hlýjast á Austurlandi.

Víða norðvestantil verða þrettán til tuttugu metrar á sekúndu, annars átta til fimmtán metrar á sekúndu.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að öflug hæð sitji enn yfir Hjaltlandseyjum og hún viðhaldi  lægðabraut til landsins úr suðri. Suðvestanstrekkingur er í dag og sums staðar allhvassir eða hvassir vindstrengir á vestanverðu landinu í kvöld, einkum við fjöll.

Á austurhelmingi landsins verða mun hægari vindar, bjartviðri og hlýtt.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á fimmtudag:

Vestan og suðvestan 8-15 m/s, hvassast norðvestantil og við suðausturströndina. Dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu og á annesjum norðantil, en annars bjart með köflum og stöku skúrir. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast fyrir austan.

Á föstudag:

Vestlæg átt, 3-10 m/s, skýjað og þurrt að mestu vestanlands, en annars víða léttskýjað. Hiti 11 til 23 stig, svalast við vesturströndina.

Á laugardag, sunnudag, mánudag og þriðjudag:

Suðvestlægar áttir, víða lítilsháttar væta og milt veður, en skýjað með köflum, þurrt að kalla og hlýtt fyrir austan.

Veður

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