Rigning og hvasst öðrum megin en sól og bjart hinum megin

Veðurstofa Íslands spáir suðvestlægri átt og rigningu eða súld en annars bjart með köflum fyrir austan. Hiti á landinu verður frá ellefu stigum upp í 26 stig. Hlýjast á Austurlandi.
Víða norðvestantil verða þrettán til tuttugu metrar á sekúndu, annars átta til fimmtán metrar á sekúndu.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að öflug hæð sitji enn yfir Hjaltlandseyjum og hún viðhaldi lægðabraut til landsins úr suðri. Suðvestanstrekkingur er í dag og sums staðar allhvassir eða hvassir vindstrengir á vestanverðu landinu í kvöld, einkum við fjöll.
Á austurhelmingi landsins verða mun hægari vindar, bjartviðri og hlýtt.
Á fimmtudag:Vestan og suðvestan 8-15 m/s, hvassast norðvestantil og við suðausturströndina. Dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu og á annesjum norðantil, en annars bjart með köflum og stöku skúrir. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast fyrir austan.Á föstudag:Vestlæg átt, 3-10 m/s, skýjað og þurrt að mestu vestanlands, en annars víða léttskýjað. Hiti 11 til 23 stig, svalast við vesturströndina.Á laugardag, sunnudag, mánudag og þriðjudag:Suðvestlægar áttir, víða lítilsháttar væta og milt veður, en skýjað með köflum, þurrt að kalla og hlýtt fyrir austan.