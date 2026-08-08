Innlent

Virtu ekki lokanir vegna Gleðigöngunnar

Jón Þór Stefánsson skrifar
Lögreglan var með áberandi viðveru á Gleðigöngunni í dag.
Lögreglan var með áberandi viðveru á Gleðigöngunni í dag. Vísir/Viktor

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti útkalli í dag vegna fólks sem virti ekki götulokanir í miðborginni vegna Gleðigöngunnar, sem hófst klukkan 14 í dag og lauk með tónleikum í Hljómskálagarðinum sem kláruðust nú um fimmleytið.

Greint er frá þessu verkefni lögreglunnar í dagbók hennar. 

Þar segir einnig frá því að tilkynnt hafi verið um líkamsárás, í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um Austurbæ, Vesturbæ, Miðborgina og Seltjarnarnes. Það mál er í rannsókn, og segir í dagbókinni að engar frekari upplýsingar liggi fyrir um það að svo stöddu.

Í sama umdæmi hjálpaði lögreglan slökkviliðinu vegna tilkynningar um eld í geymslu. Verið er að rannsaka upptök eldsins.

Lögreglumál Gleðigangan Reykjavík

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