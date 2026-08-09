Sjö mismunandi tilkynningar um líkamsárásir bárust vakthafandi lögreglu á lögreglustöð eitt, sem sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi. Mikill fjöldi var samankominn í miðborginni í gær en hin árlega Gleðiganga fór þar fram og var lögregla kölluð til vegna samkvæmishávaða á svæðinu.
Lögreglan á stöð eitt hafði í nægu að snúast í gær og í nótt en í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu voru áttatíu og sjö mál skráð frá klukkan 17:00 í gær og þar til kl 05:00 í morgun. Í það minnsta þrír gistu í fangageymslum fram undir morgun.
Á varðsvæði stöðvar eitt var lögregla kölluð til vegna hóps ungmenna sem gengu um í miðborginni en eitt þeirra átti að hafa verið með hníf. Þá var tilkynnt um enn eitt innbrotið en aðili var handtekinn á vettvangi og gisti í fangageymslu uns mögulegt þótti að taka af honum skýrslu.
Tilkynning um að það væri vatnsleki í fjölbýli barst lögreglunni og var slökkviliðið einnig kallað til vegna málsins. Þá var lögregla fengin til að aðstoða starfsfólk bráðamóttökunnar en þar var maður sem neitaði að fara og varð að vísa honum burt.
Hátt í fimmtán ökumenn voru stöðvaðir í akstri, flestir voru þeir grunaðir um akstur undir áhrifum vímuefna eða áfengis en einnig voru í það minnsta átta stöðvaðir fyrir of hraðan akstur eða akstur án réttinda.
Einn ökumaður var stöðvaður fyrir að aka um á nagladekkjum en í dagbókinni er minnt á það að „þó að sumarið hafi ekki verið eftir vonum á höfuðborgarsvæðinu minnir lögregla á að tímabil nagladekkja hefst ekki fyrr en 1. nóvember“.